Aliens.gov: el sitio web del gobierno Trump que mezcla ovnis con retórica antiinmigrante

El lanzamiento de Aliens.gov por parte de la administración Trump emplea la temática extraterrestre para difundir mensajes contra los inmigrantes indocumentados, revive usos históricos de la palabra 'alien' y se inscribe en una prolongada tradición de estigmatización legal y cultural.

El gobierno de Donald Trump registró los dominios Aliens.gov y Alien.gov en marzo, lo que generó expectativas entre los teóricos de la conspiración sobre ovnis y vida extraterrestre.

Sin embargo, el lanzamiento del sitio web la semana pasada resultó ser una gran decepción: no hubo revelaciones sobre seres de otros planetas, sino una clara campaña de desprestigio contra los inmigrantes indocumentados. La página, con un diseño llamativo que incluye texto en verde neón y gráficos animados, afirma que los extraterrestres viven entre nosotros, pero en realidad se refiere a migrantes.

Incluye un mapa interactivo que simula "encuentros alienígenas" vinculados a arrestos de personas sin estatus legal y exhorta a los ciudadanos a denunciar a "aliens sospechosos". La Casa Blanca acompañó el anuncio con un video de inteligencia artificial que muestra a un ovni abduciendo a un inmigrante junto al muro fronterizo con México.

Esta no es la primera vez que la administración de Trump utiliza juegos de palabras con la palabra "alien": el presidente compartió una imagen de IA en la que aparece junto a un alienígena encadenado. Históricamente, el término "alien" viene del latín y el francés, llegando al inglés en el siglo XIV con el significado de algo ajeno o extraño.

En el ámbito jurídico, el Black's Law Dictionary lo define como una persona que reside en un país sin ser ciudadano ni súbdito. En Estados Unidos, la palabra apareció en la Ley de Naturalización de 1790 y en las Leyes de Extranjería y Sedición de 1798, que restringieron la ciudadanía y ampliaron el poder del presidente para detener y deportar extranjeros. Inicialmente, "alien" era un término puramente burocrático.

A partir de la década de 1940, comenzó a usarse comúnmente para referirse a trabajadores mexicanos con visas temporales; algunos se convertían en "illegal aliens" si sus empleadores habían cumplido los cupos, quedando sin documentos y sujetos a deportación, según el profesor Michael Lechuga. La Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965, que reemplazó las cuotas por origen nacional con un sistema basado en habilidades, popularizó aún más el término, explica la historiadora Mai Ngai.

En el nuevo sitio web, "alien" adquiere una connotación inhumana, presentando a los inmigrantes como entidades que no pertenecen, a pesar de su integración aparente. Paralelamente, Newark exige el cierre de un centro de detención de ICE por maltrato a inmigrantes. El uso retórico de "alien" por parte del gobierno de Trump no solo revive un lenguaje históricamente cargado, sino que también lo combina con elementos de la cultura popular ovni para estigmatizar a un grupo vulnerable





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