Alicia García de Francisco, nueva presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE)

La periodista de EFE, Alicia García de Francisco, es nombrada presidenta de la AICE, sucediendo a María Guerra. La nueva junta directiva también fue designada, prometiendo impulsar los Premios Feroz y el Festival Lo Que Viene, además de defender los intereses del sector en un entorno cambiante.

11 de abril de 2026, Madrid. La periodista de EFE, Alicia García de Francisco, ha sido designada presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España ( AICE ) este sábado. Esta organización, clave en el panorama audiovisual español, se dedica a la defensa de los intereses de la profesión periodística en el ámbito del cine y las series, y es la responsable de la entrega de los prestigiosos Premios Feroz .

García de Francisco asume el cargo en sustitución de María Guerra, de Kinótico, y liderará la asociación en los próximos años, marcando una nueva etapa para la AICE.\La Asamblea General de la AICE, constituida en 2013 y que agrupa a más de 200 periodistas y críticos de cine y series, también eligió a los miembros de su junta directiva. Elena S. Sánchez (TVE), Luis Martínez (El Mundo), Alberto Rey (crítico en diversos medios) y Mariona Borrull (Kinótico) completan el equipo que trabajará junto a García de Francisco. Juntos, se encargarán de la organización de las próximas ediciones de los dos eventos anuales más destacados de la AICE: los Premios Feroz, que reconocen lo mejor de la producción audiovisual española en cine y series, y el Festival Lo Que Viene, un encuentro crucial entre la prensa especializada y la industria cinematográfica, donde se presentan los estrenos más esperados del año.\La trayectoria profesional de Alicia García de Francisco está estrechamente ligada a la agencia EFE. Nacida en Madrid en 1969, inició su carrera en la sección de Tribunales antes de ejercer como corresponsal en Murcia, Ginebra y Bruselas. Posteriormente, realizó un curso de dirección cinematográfica en Nueva York en 2007. A su regreso a Madrid en 2008, se incorporó al área de Cultura, donde comenzó a especializarse en cine y series. Actualmente, dirige la sección de Cultura Internacional de EFE, cubriendo festivales internacionales de renombre como Cannes y Venecia. García de Francisco ha destacado la transformación que ha experimentado la información sobre cine y series, principalmente debido a internet y las redes sociales. Antes, solo los medios tradicionales cubrían los festivales y las ruedas de prensa. Ahora, la información se ha dispersado en blogs y páginas web, a menudo abordando temas diversos, como noticias sobre celebridades y videojuegos. La precariedad laboral en el sector es otro desafío que la nueva junta directiva, liderada por García de Francisco, deberá afrontar. La polarización política y social también influye en la crítica cinematográfica. García de Francisco señala la necesidad de explicar a la sociedad el funcionamiento de las subvenciones al cine y aboga por el apoyo al cine español, tanto a nivel nacional como internacional. Además, subraya la importancia de la labor de los periodistas en la promoción del cine español en festivales internacionales, a pesar de los obstáculos





EFEnoticias / 🏆 35. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AICE Premios Feroz Alicia García De Francisco Cine Español Industria Cinematográfica

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Éxodo de Madrid: La Burbuja Inmobiliaria y la Búsqueda de una Nueva Vida en Municipios CercanosLa subida de precios en Madrid impulsa a sus habitantes a buscar una vida mejor en municipios cercanos, atraídos por la naturaleza, el teletrabajo y una mejor calidad de vida, aunque los precios también suben.

Read more »

Felipe VI, ante el frágil alto el fuego con Irán, recuerda que “solo sobre el Derecho puede sostenerse una paz duradera”El rey no se olvida de su profesor de la carrera Francisco Tomás y Valiente, asesinado por ETA en la Autónoma de Madrid, durante el 60º aniversario de los Pactos Internacionales de la ONU de Derechos Civiles y Políticos celebrado en la Universidad Complutense.

Read more »

Sanidad y las comunidades aprueban la nueva estrategia de cuidados paliativos pero pospone el manual deEste jueves se han reunido en un Consejo Interterritorial extraordinario para dialogar y abordar el manual de buenas prácticas de la eutanasia. Antes de la reunión la ministra de Sanidad, Mónica García, ha detallado algunos de los puntos a tratar.

Read more »

Adiós a Francisco Segrelles: de las cenas en la casa familiar con políticos e intelectuales al amor por su mujer y sus dos hijos, Íñigo y Paloma SegrellesAunque falleció el 5 de abril, su familia no ha querido hacer pública su muerte hasta unos días después. Su mujer, Paloma Arenazas, es una de las grandes damas de la alta sociedad.

Read more »

El Tribunal Rechaza Encarcelar a Dos Implicados en el Caso KitchenEl tribunal del caso Kitchen niega la prisión preventiva para Francisco Martínez y Andrés Gómez Gordo, a pesar de la petición del PSOE. Los magistrados argumentan que no existe riesgo de fuga y que los acusados han comparecido a todas las citaciones.

Read more »

Construir vivienda en España es un 12,5% menos rentable que en Europa y los impuestos se comen ya el 30% de los costes(Quito, 2001) Licenciada en Periodismo Multimedios por la Universidad San Francisco de Quito con una subespecialización en Diseño Comunicacional. Entró como becaria en la sección de Economía de EL MUNDO a través del máster de periodismo y en 2025 empezó como redactora.

Read more »