Alicante conserva una extensa red de refugios de la Guerra Civil bajo la ciudad

Más de noventa refugios antiaéreos construidos durante la Guerra Civil permanecen bajo las calles de Alicante. El ayuntamiento está recuperando estos espacios para convertirlos en lugares de memoria histórica y visitables.

Alicante conserva decenas de estructuras construidas durante la Guerra Civil para proteger a la población de los bombardeos que golpearon la ciudad. Bajo las calles de Alicante existe otra ciudad: invisible, silenciosa y marcada por uno de los episodios más duros de su historia.

Mientras arriba circulan coches, turistas y vecinos, bajo tierra todavía sobreviven más de 90 refugios antiaéreos catalogados repartidos por su casco urbano. Muchos permanecieron tapiados y olvidados durante décadas, aunque en los últimos años el Ayuntamiento ha comenzado a recuperarlos y abrir algunos al público para convertirlos también en espacios de memoria histórica. Los refugios se concentran especialmente en barrios como Carolinas Bajas, Mercado Central, San Antón o Campoamor.

Algunos de ellos se encuentran bajo plazas y calles por las que hoy pasan miles de personas sin imaginar lo que esconden bajo sus pies. La ciudad sufrió durante la Guerra Civil un total de 94 bombardeos que destruyeron centenares de edificios. La amenaza aérea obligó a desarrollar toda una red subterránea de protección civil que acabó convirtiéndose en una de las más extensas de España.

En total se construyeron en torno a 94 refugios antiaéreos con el objetivo de proteger a la mayor cantidad posible de población. Algunos fueron promovidos por las instituciones y otros por particulares o empresas, aunque todos debían cumplir unas normas muy concretas relacionadas con la resistencia de las estructuras y la capacidad de acogida. La coordinación de todas las cuestiones relacionadas con la protección civil frente a los ataques aéreos recaía en una figura específica.

A partir de entonces, las nuevas construcciones residenciales e industriales debían incluir también refugios financiados por los propios promotores. Durante la contienda se construyeron refugios en la ciudad para albergar a la máxima cantidad posible de población y protegerla así de los bombardeos. Aquella red subterránea se convirtió en un elemento esencial para la supervivencia de miles de personas durante los bombardeos.

En conjunto, los refugios catalogados tenían capacidad para más de 38.000 personas, aunque el objetivo era seguir ampliando la infraestructura hasta poder acoger a más de 100.000. Durante muchos años apenas podían visitarse algunos espacios concretos, como los refugios de las plazas Balmis y Séneca.

Sin embargo, el Ayuntamiento inició hace unos años un proyecto de recuperación de varios enclaves históricos repartidos por la ciudad. Entre los refugios incluidos en ese plan aparecen los situados en el Paseo Marvá, Marqués de Molins, calle Padre Mariana, Plaza Hermanos Pascual, Mercado Central y la antigua Fábrica de Tabacos. El objetivo no solo pasa por conservar estas estructuras, sino también por integrarlas en la memoria colectiva y ofrecer visitas que permitan conocer este capítulo olvidado.

Muchos de estos refugios permanecían sellados, llenos de escombros o sin accesos adecuados. Por eso, una de las primeras actuaciones consistió en reabrir entradas, limpiar interiores e instalar sistemas eléctricos para garantizar futuras visitas. Hoy, Alicante sigue conservando bajo tierra una de las redes de refugios más importantes del país, una ciudad oculta construida a toda prisa para sobrevivir a las bombas y que todavía recuerda, décadas después, cómo la guerra también quedó grabada bajo el asfalto





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