Líderes de la IDA demandan inclusión real de personas con discapacidad en negociaciones climáticas globales, criticando su exclusión de procesos clave.

La Alianza Internacional de la Discapacidad ha elevado su voz en la primera conferencia de prensa histórica de las cumbres del clima, reafirmado la postura de que no existe justicia climática sin justicia para las personas con discapacidad. Esta declaración, realizada en el contexto de las negociaciones globales, busca asegurar que las reivindicaciones de este sector poblacional sean integrales en los acuerdos futuros.

Manal Bidar lidera llamado por inclusión climática

Manal Bidar, representante de Marruecos, sentenció con claridad que lograr una Conferencia de las Partes (COP) inclusiva beneficiará a toda la humanidad, no solo a las personas con discapacidad. Bidar afirmó que los avances significativos en accesibilidad y participación son fundamentales para la realidad climática que la comunidad busca hacer efectiva. Su mensaje subraya que la acción climática debe ser universal, abarcando a todos los segmentos de la sociedad sin excepciones.

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Boniface Massa critica el margen de mejora existente

Boniface Massa, director ejecutivo de Africa Albinism Network, señaló que existe un amplio margen de mejora en cómo se aborda la discapacidad en las cumbres climáticas. La crítica se centra en que la accesibilidad no se limita al entorno físico, sino que debe extenderse a la participación activa en los debates y negociaciones. Massa enfatizó que la exclusión de estos procesos dificulta la respuesta efectiva ante los desafíos globales.

Datos de exclusión y riesgos en el Sur Global

Más de 1.300 millones de personas en todo el mundo tienen alguna discapacidad y enfrentan riesgos derivados del cambio climático. A pesar de su número, suelen quedar excluidas de los procesos de toma de decisiones relacionados con la reducción del riesgo de desastres. Una parte significativa de esta población reside en el Sur Global, donde a menudo carecen de planes personales de preparación ante desastres y sus necesidades urgentes no se integran en los sistemas de alerta temprana.

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Josephine Matibo denuncia omisiones en textos finales

Josephine Matibo, punto focal sobre discapacidad ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), lamentó que las personas con discapacidad no aparezcan mencionadas en la COP31 tanto en las negociaciones como en los documentos finales. Matibo recordó que un grupo anterior de colectivos fue reconocido, pero la versión posterior, dada a conocer el jueves, eliminó esa alusión explícita. Exigió que se incluya a las personas con discapacidad en el Mecanismo de Transición Justa y en posibles textos sobre adaptación climática.

Gordon Rattray y el acceso a la financiación climática

Gordon Rattray, quien también ejerce como punto focal sobre discapacidad ante la CMNUCC, comentó que las personas con discapacidad han tenido una participación mayor en las últimas conferencias climáticas. No obstante, persisten barreras significativas en materia de financiación. Matibo y Rattray subrayaron la necesidad de que las organizaciones que representan a este sector social puedan acceder a fondos de manera efectiva para implementar soluciones sostenibles y resilientes ante el cambio climático.