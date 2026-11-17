Análisis del impacto electoral de Aliança Catalana en Gerona y sus efectos en Junts, Vox y el PP para las elecciones generales del 29 de noviembre.

La localidad gerundense de Ripoll se presenta como el epicentro de una transformación política sin precedentes en Cataluña, donde Aliança Catalana, liderada por Oriol Orriols, consolidó su poder tras ganar la Alcaldía en 2023. Esta formación de extrema derecha independentista ha canalizado el malestar social hacia un discurso antiinmigración que resuena profundamente en una comunidad aún marcada por el trauma de los atentados yihadistas de 2017, los cuales involucraron a varios residentes locales en Barcelona y Cambrils. La gestión de la diversidad demográfica se ha convertido en el principal vector electoral para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, redefiniendo las alianzas y los resultados esperados en la circunscripción.

Mecanismo de redistribución del voto gerundense

Aunque las encuestas de la Generalitat situaban a Aliança Catalana como la segunda fuerza del Parlament, su ausencia en las listas para las próximas elecciones generales crea un vacío político que otras formaciones buscarán llenar. El director del Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), Oriol Bartomeus, pronostica que el comportamiento del electorado de Aliança determinará el éxito o fracaso de Junts y Vox. Es evidente que ambos partidos podrían beneficiarse de la absorción de estos votantes, mientras que el Partido Popular (PP) enfrenta posibilidades más inciertas en este escenario de reconfiguración territorial.

Also read Análisis técnico: El soporte anual mantiene la estabilidad de la acción frente a resistencias clave

Posiciones estratégicas de Junts y Vox

Junts y Vox tienen las mayores posibilidades de captar el electorado que anteriormente respaldaba a Orriols, según los análisis del ICPS. El Partido Popular también podría verse favorecido por un incremento de la participación, aunque existe el riesgo de que parte de esa población se desmotive y no acuda a las urnas. Para Junts, la provincia de Gerona es una prioridad máxima; les faltaron solo 363 votos para obtener un diputado en las generales de 2023, lo que convierte esta circunscripción en un objetivo crítico para lograr un cambio histórico en la composición del Congreso.

Impacto electoral y proyección de resultados

La dinámica electoral en Gerona sigue patrones históricos vinculados al Partido Popular, dado que cada vez que el PP ha obtenido un escaño en esta circunscripción, ha permitido acceder a La Moncloa, como ocurrió en 2000 y 2016. Sin embargo, Vox encuentra un terreno particularmente abonado en esta región, al ser una de las tres provincias, junto a Tarragona y Guipúzcoa, donde renuncian a presentar candidatura al Senado en virtud de un acuerdo con el Partido Popular. Este acuerdo busca contrarrestar la alianza del PSOE y el Frente Amplio en el Senado, concentrando recursos electorales en la Cámara Baja.

Advertisement

Percepción social en municipios específicos

El mensaje de Vox cobra especial relevancia en municipios como Olot, Figueres y Salt, donde argumentan la necesidad de detener la normalización de la presencia islámica y abordar la crisis de vivienda. La gestión de la inmigración es clave, ya que el número de foráneos en Gerona roza el 22%, llegando al 37% en localidades como Salt. Esta realidad ha generado un clima de descontento sobre la seguridad, la falta de poder adquisitivo y la transformación de los barrios, factores que los partidos de derecha utilizan para movilizar a un electorado frustrado con la gestión tradicional.

Retos de movilización y abstención

Oriol Orriols, actual alcaldesa de Ripoll, advierte sobre la importancia de la abstención como forma de protesta contra los partidos tradicionales. Su estrategia se centra en evaluar si las formaciones políticas pueden movilizar a los ciudadanos más descontentos con las políticas actuales, quienes muestran desconfianza hacia las opciones establecidas. Mientras algunos residentes como Jamal y su pareja optan por el PSOE o la abstención por sentirse no representados por la derecha española, el resultado final dependerá de la capacidad de cada partido para convertir el descontento social en votos efectivos el 29 de noviembre.