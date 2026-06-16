Ali Al Thawadi, aliado clave de Donald Trump, ha mediado exitosamente en conflictos entre Catar e Israel, Irán y EE.UU., y en la Franja de Gaza, provocando una caída del 5 % del petróleo y reforzando la posición de Catar como centro diplomático mundial.

Ali Al Thawadi se ha convertido en una figura central de la diplomacia contemporánea, actuando como el interlocutor privilegiado del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en negociaciones de alta complejidad.

Su participación resultó decisiva para evitar que una escalada militar entre Catar e Israel se convirtiera en un conflicto abierto, y también para cerrar un acuerdo de paz histórico entre Irán y Estados Unidos. Estos logros produjeron una caída del cinco por ciento en los precios del crudo en tan solo un día, lo que revela el vínculo estrecho entre la diplomacia de alto nivel y los mercados energéticos globales.

Además, Al Thawadi ha desempeñado un papel crucial en la mediación entre Hamas y la Casa Blanca, facilitando la liberación de rehenes y la firma de varios altos al fuego en la Franja de Gaza. Sus esfuerzos han contribuido a reducir la incertidumbre financiera internacional, sentando las bases para la recuperación de los mercados bursátiles y la estabilización del comercio mundial.

En el caso de Venezuela, el diplomático catarí intervino en las primeras etapas del segundo mandato de Trump, negociando intercambios de prisioneros y abordando la polémica deportación de migrantes venezolanos. Su capacidad para mantener canales de diálogo abiertos con actores de posiciones antagónicas le ha permitido a Catar posicionarse como un puente entre Estados Unidos y los estados más críticos del Oriente Medio.

La reputación de Catar como la "capital diplomática del mundo" se ha consolidado gracias a la labor de Al Thawadi, cuyo enfoque se basa en la discreción y la eficacia, evitando la exposición mediática y trabajando directamente entre bastidores para alcanzar acuerdos que de otro modo parecerían imposibles. Trump ha reconocido en varias oportunidades la importancia del trabajo de Al Thawadi, aunque rara vez menciona públicamente a sus colaboradores.

Esta discreción refuerza la imagen del diplomático como el "hombre en la sombra" cuya influencia se siente en los bolsillos de los ciudadanos, tanto a través de la caída del precio del petróleo como por la mejora de la confianza en los mercados financieros. La estrategia de Catar, bajo el lema "siempre que hay un conflicto o una crisis, nos verán", ha demostrado que una política exterior basada en la mediación proactiva puede generar beneficios económicos tangibles y reforzar la posición geopolítica de un pequeño estado en el escenario global





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