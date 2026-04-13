Alhambra rinde homenaje a los bares de Granada: Un tributo a la cultura y la tradición local

Cervezas Alhambra lanza una campaña para celebrar la hostelería granadina, reconociendo a los bares como pilares fundamentales de la identidad cultural y social de la ciudad. La iniciativa destaca el papel de estos espacios como puntos de encuentro, guardianes de tradiciones y escenarios de historias compartidas.

La marca cervecera Alhambra , con su última iniciativa, rinde un sentido homenaje a la hostelería local de Granada , reconociéndola como un pilar fundamental de la identidad social y cultural de la ciudad. Los bares granadinos son el corazón de esta campaña, concebidos como puntos de encuentro esenciales, guardianes de tradiciones y escenarios de innumerables historias compartidas.

Alhambra Especial, en una audaz apuesta, sitúa por primera vez a estos emblemáticos establecimientos como los verdaderos protagonistas de su narrativa publicitaria. La iniciativa, lanzada el 9 de abril y extendida durante la primavera, busca amplificar la visibilidad de estos espacios que definen la esencia de Granada y que son fundamentales para la experiencia de locales y visitantes. "Queremos dar una especial visibilidad a los bares, agradeciéndoles su papel y entrega para los granadinos y todo el que visita Granada. Porque debemos cuidar eso que nos hace especiales", explican desde la marca. La campaña se despliega a través de diversos canales, incluyendo medios digitales, soportes exteriores, televisión conectada y cines locales, asegurando así una amplia difusión. Un elemento distintivo de esta iniciativa es la creación de piezas artesanales que identificarán los bares donde se sirve Alhambra, contribuyendo a la preservación y visibilización del patrimonio cultural de la ciudad. El recorrido publicitario incluye algunos de los establecimientos más icónicos de Granada, como Los Diamantes, Kiosko Las Titas y Bar FM, además de una veintena de locales adicionales que conforman un mapa real de la vida granadina y su rico patrimonio intangible. La campaña no solo celebra los bares como espacios físicos, sino también como catalizadores de la cultura y la comunidad. Asimismo, la marca ha buscado la colaboración de figuras destacadas del ámbito hostelero y cultural de Granada, enriqueciendo la propuesta con perspectivas auténticas y relevantes. La iniciativa también contempla un concurso donde se premiarán las mejores historias compartidas en los bares, las cuales serán difundidas en los canales digitales de la marca, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad, el territorio y la propia marca. Esta acción de Alhambra Especial es una clara manifestación del compromiso de la marca con la ciudad de Granada y con todo aquello que define su identidad. Se trata de una apuesta que exalta la autenticidad, la cultura y las historias que nacen en los bares granadinos, subrayando su papel crucial en la construcción de la identidad local. La campaña no solo busca celebrar los bares, sino también agradecer su dedicación y su contribución a la vida social de Granada, reconociéndolos como un auténtico reflejo de la ciudad. Es una manera de honrar la tradición, de fortalecer los lazos comunitarios y de promover el turismo responsable, todo ello a través de una propuesta integral que involucra a la hostelería local, a la cultura y a la comunidad. Con esta iniciativa, Alhambra Especial reafirma su compromiso con la ciudad y con la preservación de su patrimonio cultural y social, consolidando su posición como un actor relevante en la vida granadina. Figuras como Emmanuel Pouey, Javier Vilar-Sancho Pino, Natalia Polonsky Nicenboim, Laura Yerga Rodríguez, Javier Carballo Telechea y Lucía de la Morena han contribuido a esta importante campaña, que busca destacar la importancia de los bares en la vida de Granada y de sus habitantes





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