Alhambra Reserva 1925 Lanza “La Rueda”: Una Campaña que Invita a Desconectar y Disfrutar del Presente

Mahou San Miguel presenta una campaña creativa para Alhambra Reserva 1925 que utiliza la metáfora de 'La Rueda' para reflexionar sobre la inercia de la vida moderna y la importancia de disfrutar de momentos conscientes. La campaña cuenta con la participación de Enric Auquer, Iván Llopis y Nacho Gayán.

Mahou San Miguel presenta una innovadora campaña publicitaria para su cerveza Alhambra Reserva 1925 , titulada “ La Rueda ”. Esta propuesta creativa se distingue por una narrativa profundamente visual y simbólica, invitando a la reflexión sobre el ritmo frenético de la vida moderna y la constante sensación de inercia que la caracteriza.

La campaña se basa en una poderosa metáfora visual: personas que se desplazan por las calles de Granada utilizando ruedas Cyr, un elemento artístico y contemporáneo que encarna la velocidad implacable a la que nos vemos sometidos. Estas ruedas no son meros objetos de transporte, sino representaciones de ese avance continuo y automático que define a una sociedad obsesionada con la inmediatez.

Un movimiento que, según la marca, con frecuencia nos lleva a vivir en un estado de 'piloto automático', desconectados de nuestro entorno y de la capacidad de apreciar los pequeños placeres de la vida. La imagen central de la campaña se convierte así en una analogía visual del vértigo y la desorientación que experimentamos en la vida contemporánea, una representación tan impactante como estimulante para la reflexión.

“La Rueda” transmite un mensaje particularmente relevante en el contexto actual, donde la prisa y la sobreestimulación son la norma. La campaña sugiere que, a pesar de la presión constante, todavía es posible escapar del torbellino de la rutina y reconectar con una forma de vivir más consciente, plena y sensorial. La idea central es que Alhambra Reserva 1925 no es una cerveza para ser consumida apresuradamente, sino para ser saboreada y disfrutada como un momento de pausa y reflexión.

Según el director general de marketing del grupo Mahou San Miguel, el objetivo es que el consumidor se identifique con un insight genuino: la mayoría de las personas que eligen esta cerveza lo hacen con la intención deliberada de romper con la inercia de sus días y dedicarse un instante a disfrutar plenamente de sus sentidos. La campaña busca posicionar a Alhambra Reserva 1925 como la compañera perfecta para esos momentos de desconexión y disfrute consciente, invitando a los consumidores a redescubrir el placer de vivir el presente.

La elección de Granada como escenario no es casual; la ciudad, con su rica historia y su vibrante cultura, ofrece un telón de fondo ideal para transmitir el mensaje de la campaña. Las calles de Granada, con su arquitectura emblemática y su atmósfera relajada, contrastan con la velocidad de las ruedas Cyr, creando una tensión visual que refuerza el mensaje de la campaña.

La creación de esta pieza audiovisual ha sido un esfuerzo colaborativo que ha reunido a talentosos profesionales del ámbito audiovisual y artístico. La voz en off de la campaña es la del reconocido actor Enric Auquer, galardonado con el Premio Goya al Mejor Actor Revelación en 2019, quien aporta su carisma y su talento interpretativo para transmitir el mensaje de la campaña con emotividad y credibilidad.

La música original de la pieza ha sido compuesta por Iván Llopis, quien ha colaborado en esta ocasión con Enrique Palomares, Concertino de la orquesta de Valencia, y un cuarteto de cuerda de la misma orquesta. Esta colaboración ha dado como resultado una banda sonora orgánica, emocional y elegante que complementa a la perfección las imágenes de la campaña.

La dirección de la pieza ha estado a cargo del director Nacho Gayán y la productora Agosto, quienes han supervisado la producción audiovisual con gran atención al detalle y un enfoque creativo innovador. La combinación de estos talentos ha dado como resultado una campaña publicitaria de alta calidad que destaca por su originalidad, su belleza visual y su profundo mensaje.

Además de la pieza audiovisual principal, la campaña incluye una serie de acciones de comunicación en diferentes canales, incluyendo televisión, medios digitales y redes sociales, con el objetivo de llegar a un público amplio y diverso. La campaña también se complementa con otras iniciativas de marketing experiencial que buscan involucrar a los consumidores de forma activa y crear una conexión emocional con la marca Alhambra Reserva 1925.

En otras noticias, Securitas Direct ha anunciado un cambio de nombre a Verisure, comunicándolo a través de una extensa campaña publicitaria, y Los Javis protagonizan una campaña original de Larios que combina la ginebra con los torreznos





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