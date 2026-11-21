Expertos analizan cómo la búsqueda de perfección en Instagram estandariza los rostros y reduce la singularidad humana, afectando la percepción del erotismo.

La búsqueda de la perfección facial impulsada por los algoritmos de las redes sociales está transformando drásticamente los cánones estéticos en la sociedad contemporánea. Este fenómeno, que prioriza la simetría extrema y los rasgos clásicos, está llevando a una uniformización de los rostros que contrasta con la naturaleza única de cada individuo. Autores como Isabel Serrano-Rosa y Sonia Encinas advierten sobre los riesgos de perder la esencia humana en favor de un ideal digital inalcanzable.

El poder del algoritmo sobre la genética

En un escenario que desafía la lógica natural, el sistema digital se impone a la genética, derrocando los parecidos familiares ancestrales para imponer un nuevo estándar visual. Este nuevo paradigma se basa en principios heredados del arte clásico y de la antropometría médica, cuya única finalidad es la estandarización. Los rostros que dominan la pantalla de Instagram son aquellos que cumplen con la longitud, la proyección, la curvatura y un estratégico punto de luz en la punta de la nariz, características que generan millones de "likes".

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Diferencia entre atractivo y perfección visual

La psicóloga Isabel Serrano-Rosa establece una distinción fundamental entre la belleza, que puede medirse y perfeccionarse según cánones, y el atractivo, que es aquello que capta la atención y despierta interés genuino. La belleza responde a variables corregibles como arrugas, manchas, labios, pómulos, cintura o musculatura, mientras que el atractivo, la sensualidad y la seducción involucran aspectos sensoriales, relacionales e imaginativos que van más allá de la estética superficial. La psicóloga explica que descomponemos el rostro en variables optimizables, buscando siempre llegar a un dieciocho perfecto en todos los aspectos.

La pérdida de singularidad y la identidad

A pesar de tener más herramientas que nunca para construir una imagen individual, corremos el riesgo de parecernos cada vez más porque la perfección tiende a uniformizar. Cambiar forma parte de estar vivos, ya que nuestra identidad no es una fotografía fija, sino un proceso que atraviesa edades, pérdidas, relaciones y nuevas etapas. Sin embargo, existe una tensión entre cambiar por crecimiento personal o hacerlo por insuficiencia y necesidad de aprobación para pertenecer a un grupo social deseable.

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El erotismo necesita diferencia e incertidumbre

Lo que resulta difícil de introducir en un algoritmo es la singularidad, que es lo que verdaderamente nos hace atractivos. No solo importa la forma del rostro o del cuerpo, sino también la mirada, la voz, la sonrisa, el humor, la inteligencia y la seguridad. La sexóloga Sonia Encinas señala que el erotismo necesita cuerpo, pero también imaginación, anticipación y misterio, ya que la perfección visual intenta eliminar la incertidumbre, mientras que el deseo necesita espacio para soñar y transformar.

Impacto en la percepción de lo deseable

El canon de belleza condicionado por las redes sociales afecta nuestra lectura de lo que es o no es erótico, llevándonos a sexualizar o dessexualizar los cuerpos según su adaptación al modelo actual. Nos sentimos obligadas a cumplir normas estéticas para merecer una mirada deseante, lo que genera inseguridad. Para escapar de lo estandarizado, es necesario desarrollar presencia para valorar rasgos no perceptibles a simple vista, como los valores, la sabiduría o la forma de pensar, entendiendo que lo sexy es actitud y comportamiento, más que estética pura.