Alfredo Landa, del 'landismo' al genio: Un documental y unas memorias reavivan su legado

Un nuevo documental y la reedición de sus memorias exploran la figura de Alfredo Landa, desentrañando su evolución de ícono del 'landismo' a actor aclamado por la crítica y galardonado internacionalmente, gracias a películas como 'El puente' y 'Los santos inocentes'.

El documental Landa, dirigido por Gracia Querejeta y Miguel Olid, se erige como un fascinante retrato de Alfredo Landa , explorando la compleja evolución de un actor que trascendió el estigma del 'landismo'. El punto de partida de este homenaje cinematográfico se encuentra en las memorias del propio actor, Vida de un cómico, publicadas en 2008 por Marcos Ordóñez, reconocido crítico de teatro y observador agudo de la interpretación.

La editorial Silex ha tenido la acertada iniciativa de rescatar este valioso volumen, descatalogado durante años, coincidiendo con el estreno del documental que celebra los cincuenta años del rodaje de El puente, la icónica película de Juan Antonio Bardem que marcó un antes y un después en la carrera de Landa. Durante una etapa significativa de su trayectoria, Alfredo Landa cargó con el peso del llamado landismo, un subgénero cómico del cine español que reflejaba, de manera a menudo cruda pero siempre popular, las transformaciones sociales y económicas del franquismo desarrollista. Sin embargo, fue Juan Antonio Bardem quien percibió que detrás del arquetipo del español boina al viento persiguiendo a la rubia nórdica, existía un talento actoral mucho más profundo y matizado. El puente, concebida como una road movie, narra la huida de un mecánico desde un asfixiante Madrid en su motocicleta Montesa para disfrutar de un fin de semana en Torremolinos. Es en este viaje hacia el sur donde el rostro característico del landismo comienza a mutar; la expresión cómica se desdibuja para dar paso a una introspección crítica sobre la realidad del país. La película se convirtió en un punto de inflexión en la carrera de Landa, sirviendo de bisagra entre su primera etapa más popular y una segunda fase marcada por una mayor profundidad artística. El propio Landa relata en sus memorias la sorpresa que le causó recibir la llamada de Bardem, un cineasta comunista con quien compartía pocas afinidades políticas. A pesar de las diferencias ideológicas, Landa aceptó el papel con entusiasmo, considerando a Bardem como el único director que había rendido homenaje a su 'tribu' actoral, refiriéndose a la película Cómicos (1954) que Landa había visto con gran admiración mientras estudiaba en San Sebastián. A partir de su colaboración con Bardem, la crítica comenzó a tomar a Landa en serio, y su filmografía experimentó un notable giro cualitativo. El documental Landa se presenta como una puerta de entrada accesible y bien estructurada a la figura del actor, utilizando testimonios de figuras clave, evocadores recuerdos y fragmentos de sus películas. Querejeta y Olid ofrecen un estimulante ejercicio de luces y sombras, evitando caer en la hagiografía y presentando a un actor excepcional cuya trayectoria no estaba predestinada. La cinta indaga en las particularidades de su talento, su carácter torrencial y visceral, sus dilemas ideológicos, sus preferencias y aversiones, su notable capacidad de adaptación y su afición al mus. Asimismo, se detiene en su inquebrantable profesionalidad, su tenacidad en el oficio, el amor profundo por su esposa e hijos y sus memorias, a menudo descarnadas y sin filtros. La icónica Lola Flores, en su madurez, afirmaba que seguía siendo una mujer atractiva porque 'el brillo de los ojos no se opera'. Este mismo brillo, intangible y revelador, hermana a Lola Flores con Alfredo Landa, quien poseía indudablemente uno de los ojos más expresivos del cine español. Con una apariencia de español común, Landa logró transmitir una gama de emociones reservada solo para los más grandes intérpretes. Su mirada era capaz de abarcar todo, llevándolo desde un cine popular y directo hasta el prestigioso podio del Festival de Cannes en 1984. Este último logro fue gracias a su conmovedor retrato de Paco el Bajo en Los santos inocentes, un personaje en el que Landa fusionó su profunda comprensión de Humillados y ofendidos de Dostoievski con la crudeza de Delibes, y una mirada de amor incondicional comparable a la de un perro fiel hacia su amo maltratador. Lo que sucedió con aquel premio en Cannes, donde Paco Rabal compartió ex aequo el galardón al mejor actor masculino, cuando, según Landa, la intención inicial era otorgárselo únicamente a él, constituye un capítulo imperdible de las memorias del intérprete que este documental rescata y pone en diálogo. La notable correspondencia entre el libro y la película reside precisamente en cómo ambos exploran estos claroscuros de un actor dotado de un talento extraordinario, ofreciendo una visión completa y matizada de su legado





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