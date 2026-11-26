Alfonso Muñoz detalla requisitos para jubilación anticipada involuntaria sin despido. Expertos resuelven dudas sobre plazos, cotizaciones y causas legales válidas.

Alfonso Muñoz, funcionario del Instituto Nacional de la Seguridad Social, ha desmentido un mito común respecto a la jubilación anticipada involuntaria. Muchos trabajadores creen erróneamente que un despido automático garantiza este derecho, pero el especialista aclara que existen requisitos legales estrictos. Esta confusión genera inseguridad entre los empleados que pierden su empleo y buscan una salida temprana al mercado laboral.

Condiciones para acceder a la jubilación anticipada

La jubilación anticipada involuntaria permite retirarse hasta cuatro años antes de la edad ordinaria de jubilación, pero no está al alcance de cualquier persona despedida. Alfonso Muñoz explica que la clave reside en que la causa de la pérdida del empleo no sea imputable al trabajador. Es decir, la persona debe haber perdido su puesto por motivos que la ley reconoce específicamente como extinciones involuntarias.

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Existen despidos que abren automáticamente la puerta a esta opción, mientras que otros tipos de terminación contractual no permiten acogerse a ella. La Seguridad Social exige cumplir una serie de requisitos adicionales a la mera extinción del contrato. Por tanto, no basta con haber sido despedido; es necesario verificar que la causa del despido esté dentro de los márgenes establecidos por la normativa vigente.

Requisitos de edad y periodos cotizados

El primer criterio fundamental es tener una edad máxima de cuatro años inferior a la edad ordinaria de jubilación que corresponda al solicitante. Para calcular esto correctamente, es necesario conocer la edad ordinaria exacta asignada al trabajador. La jubilación anticipada involuntaria no se puede solicitar estando de baja médica, pero sí desde una situación asimilada al alta, como el desempleo contributivo o el subsidio para mayores de 52 años.

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Además, se pueden computar con un límite máximo de un año periodos como el servicio militar u femenino obligatorio. Estos años se suman a la vida laboral del interesado para completar los requisitos de cotización. Es vital que, al menos dos de esos periodos computables, estén comprendidos dentro de los últimos quince años anteriores al momento de causar el derecho o al cese de la obligación de cotizar.

Inscripción como demandante de empleo

Un requisito procesal esencial es estar inscrito como demandante de empleo durante al menos seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud. Alfonso Muñoz advierte que no cuentan los seis meses posteriores al despido, sino los seis previos a pedir la pensión. Si un trabajador es despedido, debe mantener correctamente su inscripción como demandante para cumplir con este plazo legal.

La ley reconoce varias causas que generan derecho a solicitar esta modalidad, como la muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual. Sin embargo, la extinción del contrato debe derivarse de estos supuestos legales. No todos los despidos, incluidos algunos por causas objetivas o disciplinarias, abren automáticamente la vía hacia la jubilación anticipada involuntaria.

Acceso sin despido y efectos de recontratación

Alfonso Muñoz subraya que se puede acceder a la jubilación anticipada involuntaria sin que haya un despido formal. En algunos casos, el trabajador puede solicitar él mismo la extinción del contrato y still tener derecho a este beneficio. La clave no es la palabra despido, sino la causa concreta por la que terminó la relación laboral. Esto ofrece una vía legal para quienes deciden dejar su trabajo por causas justificadas.

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También se aclara el caso de trabajadores cesados en procesos de regulación de empleo (ERES) que vuelven a trabajar. El Instituto Nacional de la Seguridad Social establece que mantienen el derecho a la jubilación anticipada incluso si encuentran un segundo empleo. Para ello, debían acreditar al menos treinta y tres años de cotización efectivos en el momento del cese inicial.