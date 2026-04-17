Alfonso Martínez Galilea: 'Puertos de paso', un recorrido por casi medio siglo de poesía

El poeta, editor, traductor y librero Alfonso Martínez Galilea presenta su nuevo libro 'Puertos de paso', una antología que recopila su obra poética desde 1978 hasta 2015, y en la que reflexiona sobre el tiempo, la muerte y la inagotable diversidad de la vida.

Alfonso Martínez Galilea , un riojano nacido en Logroño en 1959, no solo se distingue por su faceta de poeta, sino también por su labor como editor, traductor y librero. Él mismo confiesa cómo estas distintas actividades se retroalimentan mutuamente, pero lo que subraya con mayor énfasis es que la poesía trasciende la mera afición. Esta profunda dedicación se manifiesta de manera palpable en su más reciente obra, un volumen cuya gestación y las claves que encierra comparte ahora con los lectores de ABC.

La presentación oficial del libro tendrá lugar el sábado 18 de abril en el Círculo de la Amistad, en Logroño, a las 13:00 horas, y contará con la intervención de José Ignacio Foronda junto al propio autor. El libro, titulado 'Puertos de paso', reúne una selección de su obra poética abarcando el periodo comprendido entre 1978 y 2015. El proyecto surgió a raíz de una invitación cursada por el poeta colombiano Darío Jaramillo Agudelo, con quien Martínez Galilea mantiene una amistad de dos décadas. Jaramillo Agudelo, al frente de la colección Otramina de la editorial universitaria EAFIT en Medellín, Colombia, solicitó al poeta una muestra de su trabajo, lo que dio pie a la conformación de este volumen.

En cuanto a la selección, Martínez Galilea explica que se ha procurado un recorrido por las diversas sendas exploradas por su poesía a lo largo de casi medio siglo, deteniéndose en los momentos y las temáticas más significativas de su producción, de ahí el título 'puertos de paso'. El proceso de elaboración implicó una minuciosa revisión de sus versos, incluyendo correcciones, si bien aclara que en su mayoría fueron de escasa trascendencia. También se tuvieron en cuenta algunas sugerencias de Carmiña Cadavid, editora de EAFIT y una lectora crítica y acertada.

Respecto a la posibilidad de haber dejado fuera algún poema que hubiera deseado incluir, el autor descarta esta circunstancia, e incluso sospecha que el libro podría resultar excesivamente extenso. Martínez Galilea tiene la convicción de que los libros de poesía deberían ser concisos, criticando la práctica de algunos editores que, bajo la premisa de alcanzar un determinado número de páginas, impulsan a los autores a incluir material de relleno. En su opinión, con más tiempo disponible, es probable que hubiera optado por una edición aún más reducida. La obra aborda una multiplicidad de temas, entre los que destacan el implacable paso del tiempo y la inexorable llegada de la muerte, reflexiones que se plasman en versos como Y acompañándonos va plácida la muerte nuestra mejor amiga o Viene la muerte con su rostro de animal que espera.

El autor considera que el tiempo es la esencia misma de la poesía, y la idea de la muerte, una de sus manifestaciones más evidentes. En un sentido profundo, la creación poética puede interpretarse como un intento de dar cuenta del devenir temporal y de confrontar la finitud, aunque ambos propósitos sean en gran medida inalcanzables. A pesar de que sus versos a menudo reflejan una cierta melancolía y desolación, también irradian una luminosidad que atestigua la vasta diversidad de la vida. La existencia, según él, se caracteriza por una variedad inagotable, sumergiéndonos a menudo en un asombro constante ante una abundancia de tristezas, alegrías, miedos y dicha que se presenta sin aparente orden.

Esta aparente desorganización, paradójicamente, es la expresión más fidedigna de lo que la vida nos ofrece. No obstante, Martínez Galilea evita caer en divagaciones pseudofilosóficas, reafirmando que, a pesar de sus dificultades, la vida es intrínsecamente hermosa. En cuanto a recomendar poemas específicos del volumen, se muestra reacio, prefiriendo que cada poema encuentre su momento y su lector.

Respecto a la percepción de su poesía como intensa y capaz de llegar al alma sin recurrir a artificios, el autor agradece el comentario, calificando su obra como de expresión e intimidad, y considera la idea de 'llegar al alma' como algo asombroso y, a la vez, improbable. En contraste con la afirmación de Juan Ramón Jiménez de que la poesía se dirige a la inmensa minoría, Martínez Galilea no comparte esa visión. Opina que, si bien algunos poetas, como el propio Juan Ramón, pueden alcanzar a un público amplio, otros tienen un alcance más limitado. Sin embargo, considera que todos los poetas llegan hasta donde su obra les permite, independientemente de si se dirigen a una mayoría o a una minoría.

Sobre el panorama actual de la poesía en España, lo percibe de manera muy positiva. Admite haber seguido con menor atención la sucesión generacional y las nuevas voces en los últimos años, pero destaca, por ejemplo, el surgimiento en Logroño de un colectivo poético denominado 'los laristas', al que califica de muy interesante y casi milagroso.

En cuanto a sus preferencias literarias, cuenta con una lista extensa de poetas y escritores predilectos. Menciona a Juan Ramón, los dos Machado y Luis Cernuda, así como a Jon Juaristi, Luis Alberto de Cuenca, Miguel Sánchez-Ostiz, Lorenzo Martín del Burgo y Andrés Trapiello, de las generaciones anteriores a la suya. Omite deliberadamente a los autores de su tierra natal, asegurando que su influencia en su formación es igual o mayor que la de los citados, aunque su enumeración resultaría interminable.

Alfonso Martínez Galilea se define, además de poeta, como traductor, editor y librero.





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