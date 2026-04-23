Alfonso Gómez, nuevo CEO de Movistar Plus+ tras la salida de Daniel Domenjó

Telefónica nombra a Alfonso Gómez, hasta ahora presidente de Telefónica Hispanoamérica, como nuevo Consejero Delegado de Movistar Plus+, en sustitución de Daniel Domenjó. El cambio se produce en un momento clave para la plataforma de televisión de pago, que busca consolidar su posición en un mercado cada vez más competitivo.

Telefónica ha anunciado un cambio significativo en la cúpula directiva de Movistar Plus+ , su plataforma de televisión de pago. Marc Murtra, presidente ejecutivo de Telefónica , ha designado a Alfonso Gómez , hasta ahora al frente de Telefónica Hispanoamérica , como nuevo Consejero Delegado de Movistar Plus+ .

Esta decisión, formalizada hoy por el consejo de administración de la compañía, marca un nuevo rumbo para la estrategia de la plataforma en un mercado cada vez más competitivo y en constante evolución. El nombramiento de Gómez se produce tras la salida de Daniel Domenjó, quien ocupó el cargo durante un año.

Fuentes internas de la empresa señalan que Domenjó, un experto en producción de contenidos, no se sentía plenamente cómodo en un rol de gestión más amplio, y aspiraba a desarrollar un proyecto más personal que no se alineaba con los objetivos estratégicos de Telefónica. La compañía ha alcanzado un acuerdo amistoso con Domenjó para facilitar esta transición, reconociendo su valiosa contribución en el ámbito de la creación de contenido.

La llegada de Alfonso Gómez al frente de Movistar Plus+ se interpreta como un refuerzo de la gestión operativa y el control financiero de la plataforma. Gómez, con una trayectoria de dos décadas en Telefónica, ha demostrado su capacidad para liderar y transformar negocios en entornos complejos. Su anterior responsabilidad, la presidencia de Telefónica Hispanoamérica, se había visto reducida en los últimos trimestres debido a la estrategia de desinversión de la operadora en la región.

Telefónica ha vendido sus filiales en Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay y, más recientemente, México, manteniendo únicamente el control de la filial venezolana, cuya venta se ha visto obstaculizada por la inestabilidad política del país. Esta reestructuración ha liberado a Gómez para asumir un nuevo desafío en Movistar Plus+, donde se espera que aplique su experiencia en gestión y finanzas para impulsar el crecimiento y la rentabilidad de la plataforma.

Alfonso Gómez Palacio, de nacionalidad colombiana, es abogado por la Pontificia Universidad Javeriana y cuenta con una sólida formación en Ciencias Políticas, fiscalidad y alta dirección. Su carrera en el sector de las telecomunicaciones comenzó en 1998, y desde entonces ha ocupado puestos de alta responsabilidad, incluyendo la dirección de Telefónica Colombia y la presidencia de la compañía estatal Telecom en Colombia, donde lideró un proceso de transformación exitoso.

Movistar Plus+ ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años, alcanzando los 3,9 millones de suscriptores a finales del año pasado. Este crecimiento, impulsado tanto por los clientes de IPTV como por los usuarios de OTT, representa un aumento interanual del 7,9%, superando ampliamente el crecimiento registrado en 2023.

El nombramiento de Alfonso Gómez se produce en un momento crucial para Movistar Plus+, que se enfrenta a la creciente competencia de plataformas de streaming globales como Netflix, Disney+ y HBO Max. La plataforma busca consolidar su posición en el mercado español y latinoamericano, ofreciendo una amplia gama de contenidos de alta calidad, incluyendo series originales, películas, deportes y noticias.

Se espera que Gómez implemente una estrategia enfocada en la innovación, la personalización y la mejora de la experiencia del usuario para atraer y retener a los suscriptores. La transición se espera que sea fluida, con Domenjó colaborando en el traspaso de responsabilidades para asegurar la continuidad de los proyectos en curso.

El futuro de Movistar Plus+ bajo el liderazgo de Alfonso Gómez se presenta como un período de consolidación, crecimiento y adaptación a las nuevas dinámicas del mercado del entretenimiento





ExpansionBolsa / 🏆 34. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Telefónica Movistar Plus+ Alfonso Gómez Daniel Domenjó CEO Hispanoamérica

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Santalucía nombra a Alfonso Martínez Director General de Desarrollo Corporativo y EstrategiaSantalucía ha anunciado el nombramiento de Alfonso Martínez como Director General de Desarrollo Corporativo y Estrategia, un puesto de nueva creación que incluye su incorporación al Comité Ejecutivo. Martínez proviene de Barclays Investment Bank, donde era Managing Director.

Read more »

'Yo siempre a veces': la precariedad de una madre soltera sostiene una de las series más humanas de Movistar Plus+Movistar Plus+ estrena este jueves 23 de abril 'Yo siempre a veces', su nueva serie original. La ficción, producida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, sigue la historia de una joven madre soltera que lucha contra la precariedad, la mala suerte y otras circunstancias para sacar adelante a su beb...

Read more »

Alfonso Martínez Galilea, intensidad poéticaEn 'Puertos de paso', el poeta, editor, traductor y librero, selecciona sus mejores versos compuestos desde 1978 hasta 2015

Read more »

Alfonso Gómez asume el liderazgo de Movistar Plus+ tras la salida de Daniel DomenjóTelefónica nombra a Alfonso Gómez como nuevo consejero delegado de Movistar Plus+, reemplazando a Daniel Domenjó, quien deja el cargo por motivos personales. El cambio estratégico busca consolidar la apuesta por los contenidos y el desarrollo del negocio de la plataforma de entretenimiento.

Read more »

Telefónica nombra a Alfonso Gómez CEO de Movistar +Marc Murtra, el presidente ejecutivo de Telefónica, ha nombrado a Alfonso Gómez, hasta ahora presidente de Telefónica Hispanoamérica, como nuevo CEO de Movistar+, en una...

Read more »

Telefónica nombra a Alfonso Gómez CEO de Movistar +Marc Murtra, el presidente ejecutivo de Telefónica, ha nombrado a Alfonso Gómez, hasta ahora presidente de Telefónica Hispanoamérica, como nuevo CEO de Movistar+, en una...

Read more »