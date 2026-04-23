Alfonso Gómez asume el liderazgo de Movistar Plus+ tras la salida de Daniel Domenjó

Telefónica nombra a Alfonso Gómez como nuevo consejero delegado de Movistar Plus+, reemplazando a Daniel Domenjó, quien deja el cargo por motivos personales. El cambio estratégico busca consolidar la apuesta por los contenidos y el desarrollo del negocio de la plataforma de entretenimiento.

Movistar Plus+ experimenta un cambio significativo en su liderazgo con el nombramiento de Alfonso Gómez como nuevo consejero delegado . Esta decisión estratégica, anunciada por Marc Murtra, marca un nuevo capítulo para la plataforma de entretenimiento de Telefónica , reemplazando a Daniel Domenjó , quien ocupó el cargo durante un período relativamente corto de trece meses.

La salida de Domenjó, según fuentes confirmadas por El Economista y EL ESPAÑOL-Invertia, fue una decisión voluntaria, motivada por su deseo de explorar nuevas oportunidades profesionales. Aunque su paso por Telefónica fue breve, se sugiere que Domenjó no logró integrarse completamente en la cultura corporativa de la operadora, sin embargo, su partida se produce por iniciativa propia, lo que indica una separación amistosa y orientada al crecimiento personal.

El relevo en la dirección de Movistar Plus+ no implica cambios en la presidencia no ejecutiva, que permanece en manos de Javier de Paz, quien fue designado simultáneamente con Domenjó. Ambos sucesores asumieron sus roles tras la salida de Sergio Oslé y Cristina Burzako, figuras clave durante la etapa de José María Álvarez Pallete.

Bajo la dirección de Domenjó, Movistar Plus+ se enfocó en diversificar su catálogo de contenidos, incorporando una mayor variedad de programas de entretenimiento, docurealities y producciones dirigidas a un público más amplio y joven. Además, se impulsaron alianzas estratégicas de coproducción con otras plataformas y cadenas de televisión, tanto a nivel nacional como internacional, con el objetivo de fortalecer la posición de la plataforma en el mercado audiovisual.

Sin embargo, la llegada de Alfonso Gómez, un veterano directivo con una trayectoria consolidada en Telefónica, señala un cambio de rumbo, donde la consolidación de la apuesta por los contenidos y el desarrollo del negocio serán prioritarios. Se espera que Gómez impulse una nueva fase de crecimiento y consolidación para Movistar Plus+, aprovechando su profundo conocimiento de la empresa y del sector de las telecomunicaciones.

La importancia estratégica de Movistar Plus+ para Telefónica se evidencia en la reciente renovación de los derechos de transmisión de La Liga y la Champions League, una victoria significativa frente a la competencia de las plataformas estadounidenses como Paramount y Amazon. Telefónica fue la única gran operadora de telecomunicaciones que logró asegurar estos derechos deportivos clave, demostrando su compromiso con la oferta de contenidos de alta calidad y su capacidad para competir en un mercado cada vez más exigente.

Los resultados de Movistar Plus+ reflejan su éxito en la captación de suscriptores, cerrando el año pasado con un total de 3,9 millones de abonados, lo que representa un crecimiento interanual del 7,9% y la incorporación de 278.000 nuevos usuarios. Este crecimiento sostenido subraya la relevancia de la plataforma como un pilar fundamental de la estrategia comercial de Telefónica y su potencial para seguir expandiéndose en el futuro.

La experiencia de Alfonso Gómez en la gestión de negocios y su conocimiento del mercado serán cruciales para afrontar los desafíos y aprovechar las oportunidades que se presentan en el dinámico panorama del entretenimiento digital. Se anticipa que bajo su liderazgo, Movistar Plus+ continuará innovando y ofreciendo una experiencia de entretenimiento de primer nivel a sus suscriptores





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