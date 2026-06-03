Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Pollán darán a conocer el acuerdo de gobierno entre el PP y Vox

El presidente del PP de Castilla y León y el portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León darán a conocer este miércoles el acuerdo de gobierno entre las dos formaciones.

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco , y el portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán , darán a conocer este miércoles el acuerdo de gobierno entre las dos formaciones.

Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Pollán han convocado a los medios a las 12.00 horas en el vestíbulo principal de las Cortes de Castilla y León. El acuerdo de gobierno entre ambas formaciones llega 80 días después de la celebración de las elecciones autonómicas del pasado 15 de marzo que dieron la victoria al Partido Popular, con 33 de los 82 escaños que componen el Parlamento, a 9 de la mayoría absoluta. Por su parte, Vox consiguió 14 parlamentarios.

Este acuerdo dará luz verde además a la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León en el que será su tercer mandato como jefe del Ejecutivo autonómico. Será en concrete el tercer gobierno en coalición y el segundo con los de Santiago Abascal, socios de gobierno en la primera mitad del anterior mandato.

Este nuevo gobierno se suma a los dos anteriores que ya han tenido lugar en la región, y se espera que traiga cambios significativos en la política regional. La formación de este gobierno es un paso importante en la consolidación de la coalición entre el PP y Vox, y se espera que tenga un impacto significativo en la política regional.

La investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León es un momento importante en la historia de la región, y se espera que traiga cambios significativos en la política regional. El acuerdo de gobierno entre el PP y Vox es un paso importante en la consolidación de la coalición entre las dos formaciones, y se espera que tenga un impacto significativo en la política regional





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