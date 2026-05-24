El candidato del PP a la reelección como presidente en la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, seguirá con un gobierno en funciones hasta que se convoquen elecciones generales o se fije un acuerdo con Vox. La negociación para formar gobierno continúa, y según Vox, Mañueco se negaba a avanzar hasta que se celebrasen las elecciones andaluzas. Hasta ahora, no se ha cristalizado en acuerdo de gobierno, y atendiendo a la normativa autonómica, puede prolongarse la negociación hasta ese momento. Las elecciones andaluzas pueden funcionar como un límite temporal en la negociación, pero con una única condición; si Mañueco acepta el acuerdo y se ve obligado a pactar con Vox en Andalucía, este podría influir en la negociación de Castilla y León. Cualquier situación es posible y, durante estos meses, Alfonso Fernández Mañueco podría adelantar su gobierno en funciones.
El candidato del PP a la reelección como presidente en la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco , más de dos meses después desde el resultado electoral del pasado 15 de marzo, sigue con un gobierno en funciones .
La normativa autonómica no contempla plazos una vez que se ha propuesto candidato y, sin un plazo máximo para convocar el Pleno de Investidura, no se ha convocado aún. El presidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez, apuró al máximo los 15 días desde la constitución del Parlamento para proponer a Mañueco.
Las negociaciones del PP con Vox para formar gobierno arrancaron el 25 de marzo, se han seguido en secreto y, según Vox, Mañueco se negaba a avanzar hasta que se celebrasen las elecciones andaluzas. No hay fecha para cerrar el acuerdo que se negocia medida a medida y, atendiendo a la normativa autonómica, puede prolongarse la negociación hasta que los dos partidos lleguen a un acuerdo y convoquen elecciones o hasta que el periodo de suspensión dispuesto por el Reglamento de las Cortes de Castilla y León expire
