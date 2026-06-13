Alfonso Fernández Mañueco presenta su nuevo gobierno de coalición con Vox

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha presentado su nuevo gobierno de coalición con Vox, que tendrá cinco caras nuevas. La composición del nuevo gabinete incluye dos vicepresidencias, una para Vox y otra para el Partido Popular, y diez consejerías. Además, se han incorporado tres consejeros de Vox, entre ellos Alberto Díaz Pico, que será consejero de Cultura, Turismo y Deporte.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco , ha presentado su nuevo gobierno de coalición con Vox , que tendrá cinco caras nuevas. La zamorana Isabel Blanco será vicepresidenta segunda de su gobierno, junto a Carlos Pollán, Joaquín Antonio Pino y Alberto Díaz Pico, en representación de Vox , y dos procuradoras del PP, María Pardo y Cristina Sanchidrián.

Fernández Mañueco ha informado sobre la composición de su nuevo gabinete, del que se incorporan actuales responsables de Movilidad y Cultura. La estructura pactada por los socios se ajusta a lo previsto en la ley del Gobierno y la Administración de la Comunidad. La composición del nuevo gabinete incluye dos vicepresidencias, una para Vox y otra para el Partido Popular, y diez consejerías.

Además, se han incorporado tres consejeros de Vox, entre ellos Alberto Díaz Pico, que será consejero de Cultura, Turismo y Deporte, y Joaquín Antonio Pino, un histórico de sindicalismo agrario que ha estado 18 años al frente de Asaja en Ávila, que toma las riendas de la Junta de Agricultura y Ganadería. El leonés Fernández Carriedo cambia de departamento al cargo de consejera de Agricultura y Ganadería, que deja, y se convertirá en consejera de Turismo, Cultura y Deporte.

Otros tres miembros de la Junta se mantienen en sus cargos, como el palentino Fernández Carriedo, que es consejero de Sanidad, y el responsable de Sanidad, Alejandro Vázquez, que suma ahora Bienestar Social. El nuevo gabinete tendrá un total de 12 miembros, nueve del PP y tres de Vox, de los que ocho serán hombres y cuatro mujeres.

Además, un total de ocho integrantes son procuradores de las Cortes. Se trata del quinto ejecutivo que diseña Alfonso Fernández Mañueco, que ha gobernado en estos casi siete años en coalición con Ciudadanos (2019-2021) y con Vox (2022-2024), así como en solitario al final de la décima legislatura y durante la última mitad de la pasada.

La toma de posesión de los consejeros y vicepresidentes se realizará el próximo lunes a las 10.30 horas, una vez se publiquen los ceses y nombramientos en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl)





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