La boutique Alfaro conmemora un siglo de historia en Madrid. Su familia dirige la tienda con éxito frente a la gran distribución y el lujo global.

La exclusiva boutique Alfaro situada en la calle Serrano de Madrid ha celebrado este año su centenario, consolidando su presencia en la emblemática Milla de Oro durante un siglo de historia comercial. Mercedes Alfaro, de 60 años, y su sobrina Cristina, de 41 años, representan la tercera y cuarta generación de la familia que mantiene el negocio bajo su gestión activa. La fundación de la empresa se remonta a la iniciativa de Hilario Alfaro, quien inauguró su primer local en la Gran Vía con un enfoque inicial en ropa y complementos masculinos.

Evolución histórica de la boutique alfaro

El origen de la marca se encuentra en la visión pionera del fundador, quien introdujo tejidos de alta calidad procedentes de sus viajes a París y Londres en la primera mitad del siglo pasado. La apertura se produjo antes de la inauguración oficial de la Gran Vía el 19 de mayo de 1926, una fecha clave confirmada por documentos históricos encontrados recientemente. Tras un cierre temporal debido a la Guerra Civil, el negocio se trasladó al barrio de Salamanca y luego regresó a la Gran Vía para expandirse hacia la prêt-à-porter y atraer al turismo internacional de la época.

Also read Sandra Golpe recibe la Antena de Oro por su trabajo en Antena 3 Noticias

La expansión inicial permitió a Alfaro alcanzar su máxima expansión comercial con ocho tiendas en Madrid, incluyendo ubicaciones en La Moraleja y el Jardín de Serrano. Durante este periodo de crecimiento, la boutique atrajo a figuras de la talla de Ava Gardner, Cantinflas, Esther Williams, Alain Delon y Gary Cooper. El padre de Mercedes, Hilario Alfaro Núñez, jugó un papel fundamental al ampliar la cartera de productos hacia el sector femenino, un mercado más amplio y variado que complementó exitosamente la oferta masculina original.

Estrategia de selección de marcas y clientes

La filosofía de Alfaro se basa en la exclusividad y el cuidado del detalle, rechazando la estandarización masiva para ofrecer prendas con materiales superiores y un diseño atemporal. La familia mantiene relaciones exclusivas con proveedores que acceden a no comercializar sus diseños en otras tiendas, garantizando la singularidad de las colecciones presentadas a sus clientes. Los encargados realizan cuatro viajes anuales a París y Milán para seleccionar las colecciones, dedicando especial atención a la innovación en prendas básicas como camisas y abrigos.

Advertisement

Las clientas de la boutique son mujeres con alto poder adquisitivo que buscan diferenciarse a través de su vestimenta, preferentemente en los meses de mayo y septiembre. El nivel de inversión por artículo suele superar los mil euros, reflejando el posicionamiento premium de la tienda. Este modelo de negocio ha trascendido las fronteras españolas, con ventas realizadas a clientes en Estados Unidos, México y Arabia Saudí, incluyendo la venta online de un abrigo de visón valorado en 8.500 euros.

Adaptación digital y gestión familiar del negocio

La dirección actual combina la experiencia tradicional con la necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y los tiempos modernos del turismo de lujo. Cristina y Mercedes trabajan juntas de 10 a 21 horas, un horario exigente que ha requerido sacrificios familiares pero que garantiza la coherencia y la calidad del servicio. La integración de las redes sociales ha sido un reto superado con la creación de contenido visual que destaca las prendas, manteniendo la esencia del trato personalizado y psicológico con el cliente.

Actualmente, la compañía opera con dos tiendas en la capital, ubicadas en las calles Serrano y Goya, además de contar con vitrinas estratégicas en hoteles de lujo como el Wellington y el Villa Magna. La producción propia de abrigos de piel, una de las señas de identidad de la marca, se externaliza en talleres de Barcelona para optimizar recursos. El éxito acumulado durante 100 años demuestra que la cercanía al cliente y la selección rigurosa permanecen como los pilares fundamentales frente a la competencia de la fast fashion y el gran lujo.