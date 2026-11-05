Alexys Brunel brilla en maratón de Niza tras dejar el ciclismo

El ciclista profesional Alexys Brunel sorprendió en el maratón de Niza con una marca de 2 horas y 26 minutos, demostrando su versatilidad atlética tras abandonar el ciclismo en septiembre.

Alexys Brunel, representante de TotalEnergies, ha demostrado una capacidad atlética excepcional al competir en el maratón de Niza, Francia, tan solo un mes después de su última participación en el ciclismo profesional. Con un tiempo de aproximadamente 2 horas y 26 minutos, Brunel ha dejado claro que su transición hacia el atletismo de fondo no es una mera curiosidad, sino una nueva vía de alto rendimiento. Este logro se suma a la creciente tendencia de corredores de bicicleta que buscan el asfalto en busca de nuevos desafíos.

Transición de Brunel al atletismo de fondo

Alexys Brunel, ciclista de 28 años con un perfil muy definido como buen contrarrelojista y potente rodador, ha sorprendido con su rendimiento corriendo a pie. Su última carrera en bicicleta fue el 23 de septiembre, y poco más de un mes después, ha firmado una marca espectacular en Niza. Antes de llegar a TotalEnergies, pasó por Groupama-FDJ y UAE Team Emirates, donde su temporada estuvo marcada por numerosos abandonos.

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Caso del exciclista australiano Pinarello-Q36.5

Otro exciclista profesional, que dejó el ciclismo a finales de 2024 tras competir con Pinarello-Q36.5, ha encontrado en el maratón una nueva motivación deportiva. Este australiano, que ha firmado recientemente una marca de 2 horas y 27 minutos en un maratón con un perfil tan exigente como el de Nueva York, ha llevado la transición a otro nivel. Después de correr el medio maratón de Valencia con una marca sensacional de 1 hora y 1 minuto, consiguió completar un maratón en 2 horas y 17 minutos, una marca extraordinaria incluso para atletas especializados.

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Comparativa con Tadej Pogačar en maratón

Tadej Pogačar, campeón del mundo tanto en fondo en carretera como en contrarreloj, también se adentró en el atletismo para cubrir los 42 kilómetros y 195 metros en 2 horas, 39 minutos y 8 segundos. Esta comparación resalta la versatilidad atlética de los ciclistas de élite, quienes demuestran que su resistencia y capacidad aeróbica les permite competir con éxito en pruebas de larga distancia. El caso de Pogačar añade prestigio a esta tendencia emergente en el mundo del deporte.

Implicaciones futuras del atletismo profesional

La aparición de estos exciclistas en el ámbito del atletismo profesional sugiere un cambio en la forma de entender la resistencia y el rendimiento deportivo. La capacidad de Alexys Brunel, el australiano anónimo y Tadej Pogačar para destacar en maratones indica que la transición entre disciplinas no es solo posible, sino altamente exitosa. Estos logros podrían inspirar a más atletas a explorar nuevas disciplinas, ampliando los límites del rendimiento humano y fomentando un enfoque más integral del entrenamiento deportivo.