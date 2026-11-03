Alexis Stone y Glenn Close lucen idéntico en premiere de The Crow

La maquilladora Alexis Stone recrea a Glenn Close con precisión quirúrgica en la alfombra roja, creando un doble impactante.

La maquilladora especializada en prótesis Alexis Stone ha dejado boquiabotada a la prensa al aparecer junto a la actriz Glenn Close en la alfombra roja durante la premiere de la segunda temporada de la serie The Crow. Este encuentro inusual no fue producto del azar, sino el resultado de una meticulosa transformación artística que buscaba emular fielmente los rasgos faciales de la reconocida intérprete.

Recreación visual idéntica

Ambas figuras posaron juntas vistiendo un estilismo prácticamente idéntico, lo que intensificó la ilusión óptica de encontrarse ante un propio clon o doble. El conjunto elegido consistió en un vestido-abrigo en tono crema que presentaba una silueta elegante y sofisticada. Los detalles más destacados incluían flecos deshilachados ubicados estratégicamente en las mangas acampanadas y en la falda, la cual caía en forma de cascada sobre el cuerpo.

Also read Historiador localiza fosa inédita de un maqui en la operación de 1944 en la Val d'Aran

Inspiración cinematográfica

La elección de Glenn Close como sujeto de esta caracterización no es casual, ya que Alexis Stone había rendido homenaje a la actriz en ocasiones anteriores. En esta oportunidad, llevó su habilidad para reproducir rostros célebres un paso más allá al acompañarla físicamente en una de sus apariciones públicas. La artista experta en maquillaje demostró nuevamente por qué es conocida por sus espectaculares transformaciones que desafían la realidad visual.

Detalles de alta costura

El estilo de Glenn Close se caracteriza por no necesitar excesos para destacar, jugando habitualmente con contrastes sutiles pero efectivos. En esta ocasión, el tono claro del conjunto aportó movimiento y una estética casi artesanal, mientras que las botas negras introdujeron un contrapunto más contundente. Esta combinación equilibró la delicadeza de los flecos con la solidez del calzado, creando una propuesta contemporánea que resaltó la personalidad de la actriz.

Advertisement

Impacto en la audiencia

Juntas, las dos mujeres reunieron a buena parte del reparto de la producción, incluyendo otras estrellas importantes de la franquicia. Entre los looks de alta costura habituales en estos eventos, el encuentro entre Glenn Close y su doble artístico se consolidó como uno de esos momentos memorables que quedan grabados en la memoria colectiva. La escena parecía directamente extraída de una película, gracias a la precisión con la que Alexis Stone reprodujo tanto el rostro como la indumentaria.

Cobertura periodística

Este incidente mediático ha sido analizado y documentado por Carolina G. Nombela, redactora en 20MINUTOS desde 2021. Especializada actualmente en prensa femenina bajo el paraguas de Mujer.es, Nombela escribe regularmente sobre belleza, moda, bienestar y liderazgo femenino. Previamente, la periodista trabajó durante cuatro años en la sección de Gastronomía del mismo medio, acumulando experiencia diversa en la cobertura cultural.