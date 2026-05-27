Alex Márquez evita el muro en MotoGP y reconoce la buena suerte

El piloto de MotoGP, Alex Márquez, ha contado en un vídeo publicado en sus redes sociales cómo evitó un grave accidente en Montmeló durante una carrera. El piloto de Repsol Honda ha reconocido que tuvo mucha suerte al haber evitado una desgracia y ha explicado cómo se quedó inconsciente en el suelo después de una caída en la que el impacto fue tan fuerte que tuvo que volver a aterrizar.

en Montmeló fue uno de los más escalofriantes de los últimos tiempos en MotoGP. No pudo evitar la moto de, que perdió velocidad por un fallo, y se fue a la hierba, evitando el muro por centímetros.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, Alex ha contado qué sintió en aquel momento y cómo al llegar al hospital no recordaba todo lo que había ocurrido. Reconoce que tuvo muchísima suerte al haber evitado una desgracia:. En ese momento honestamente me di cuenta de la suerte que había tenido. De evitar el muro de la derecha, de cómo entré en ese momento, cómo me caí… Ahí fui consciente de toda la buena suerte que había tenid





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