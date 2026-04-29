Alerta VerificaRTVE: Vídeo de llegada a Almería usado fuera de contexto para desinformar sobre la regularización de migrantes

Un vídeo de enero de 2024, que muestra la llegada de migrantes a una playa de Almería, se difunde en redes sociales como si fuera una consecuencia del reciente proceso de regularización impulsado por el Gobierno. VerificaRTVE desmiente esta afirmación.

VerificaRTVE ha detectado la difusión de mensajes engañosos en redes sociales que utilizan un vídeo de desembarco en una playa de Almería para afirmar falsamente que se trata de una consecuencia directa del reciente proceso de regularización de migrantes impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

La desinformación se propaga con mensajes alarmistas que describen la situación como una 'invasión' y sugieren un aumento repentino e incontrolado de llegadas. Sin embargo, una investigación exhaustiva realizada por VerificaRTVE revela que el vídeo en cuestión data de enero de 2024, es decir, con anterioridad a la aprobación del decreto que establece el proceso de regularización.

La grabación muestra la llegada de decenas de personas a bordo de dos embarcaciones a una playa de Almería, y ha sido compartida en múltiples ocasiones con textos que pretenden asociarla directamente con la nueva política migratoria. Algunas publicaciones incluso afirman que la escena es 'actual' y que las 'pateras' están llegando en gran número.

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en Almería también ha contribuido a la difusión de esta información errónea, situando la escena en una playa del municipio de Adra. La verificación a través de búsqueda inversa en Google confirma que el vídeo circulaba en redes sociales desde enero, desmintiendo así la afirmación de que se trata de un evento reciente relacionado con el proceso de regularización.

Es crucial destacar que el decreto gubernamental tiene como objetivo regularizar la situación de aproximadamente 500.000 personas de origen migrante que ya se encuentran en España, cumpliendo con ciertos requisitos. Por lo tanto, no puede ser la causa de un aumento repentino en las llegadas irregulares, ya que se trata de un proceso que afecta a personas que ya están en el país.

Esta no es la primera vez que VerificaRTVE alerta sobre contenidos desinformativos relacionados con esta medida, lo que subraya la importancia de contrastar la información antes de compartirla en redes sociales. La manipulación de imágenes y la difusión de noticias falsas pueden generar confusión, alarma social y alimentar discursos de odio. Es fundamental que los usuarios de redes sociales sean críticos con la información que reciben y que verifiquen su veracidad antes de contribuir a su propagación.

La desinformación en materia migratoria es especialmente peligrosa, ya que puede tener consecuencias negativas para las personas migrantes y para la convivencia social. La responsabilidad de combatir la desinformación recae tanto en los medios de comunicación como en los usuarios de redes sociales. Los medios de comunicación deben realizar una labor de verificación rigurosa y ofrecer información precisa y contrastada.

Los usuarios de redes sociales deben ser conscientes de su papel en la difusión de información y evitar compartir contenidos que no hayan sido verificados. En este caso específico, la difusión de un vídeo antiguo como si fuera actual y relacionado con una nueva política migratoria es un claro ejemplo de cómo se puede manipular la información para generar una percepción distorsionada de la realidad. La transparencia y la veracidad son pilares fundamentales para una sociedad informada y democrática.

La desinformación socava la confianza en las instituciones y puede poner en peligro la cohesión social. Por ello, es esencial que se tomen medidas para combatir la desinformación y promover una cultura de la verificación. La colaboración entre medios de comunicación, plataformas de redes sociales y usuarios es clave para lograr este objetivo. La lucha contra la desinformación es un desafío constante que requiere un esfuerzo conjunto y una actitud crítica por parte de todos.

La difusión de información falsa no solo perjudica a las personas afectadas, sino que también debilita los valores democráticos y la convivencia pacífica. Es importante recordar que la información es un bien público y que su manipulación puede tener consecuencias graves para la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, es responsabilidad de todos contribuir a la difusión de información veraz y contrastada





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