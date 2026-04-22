Alerta: Vídeo antiguo de tsunami de 2011 se difunde como si fuera del terremoto actual en Japón

Un vídeo que muestra inundaciones y destrucción se está compartiendo en redes sociales como si fuera evidencia del terremoto de abril de 2023 en Japón. En realidad, las imágenes corresponden al devastador tsunami de 2011. Analizamos la desinformación y cómo verificar la información en situaciones de emergencia.

La reciente actividad sísmica en Japón , con un terremoto de magnitud 7,7 registrado el 20 de abril, ha desencadenado una oleada de información en redes sociales, incluyendo, lamentablemente, contenido engañoso.

Un vídeo que circula ampliamente en plataformas como Twitter y diversos portales web se presenta como evidencia de las devastadoras consecuencias del terremoto actual. Sin embargo, una investigación exhaustiva revela que las imágenes son, en realidad, grabaciones antiguas que datan del tsunami posterior al terremoto y tsunami del 11 de marzo de 2011, uno de los desastres naturales más trágicos en la historia reciente de Japón, que causó la pérdida de más de 23.000 vidas.

La publicación original, acompañada del vídeo de 5 minutos y 14 segundos, lleva un texto sensacionalista que afirma mostrar el inicio y desarrollo de una ola de tsunami, generando alarma y confusión entre los usuarios. Esta misma grabación ha sido replicada en múltiples perfiles y sitios web, perpetuando la desinformación y asociando erróneamente el material de archivo con el evento actual.

El análisis del vídeo revela que se trata de una grabación de 2:36 minutos, originalmente subida a YouTube el 26 de marzo de 2011. La descripción original, escrita en japonés, identifica claramente el contenido como imágenes del 'Gran terremoto del este de Japón, prefectura de Miyagi, tsunami de Kesennuma'. El usuario que originalmente compartió el vídeo en YouTube especifica que las imágenes fueron capturadas por su padre el 11 de marzo de 2011, confirmando su origen y fecha.

La misma cuenta de YouTube continúa compartiendo material relacionado con el tsunami de 2011, que coincide con el contenido del vídeo que se está difundiendo actualmente como si fuera reciente. Otros perfiles en redes sociales también han compartido las mismas imágenes, afirmando que muestran 'el momento en el que el tsunami arrasa Kesennuma', reforzando la narrativa falsa.

Es importante destacar que VerificaRTVE ya había documentado imágenes similares en relación con un tsunami de 10 metros provocado por un terremoto de 8,8 en la escala de Richter, lo que subraya la recurrencia de este tipo de desinformación en situaciones de crisis. La manipulación de imágenes y la difusión de información falsa en momentos de emergencia no solo generan pánico innecesario, sino que también dificultan los esfuerzos de ayuda y recuperación.

La propagación de este tipo de contenido falso es un fenómeno preocupante, especialmente en el contexto de desastres naturales, donde la información precisa y oportuna es crucial. Las situaciones de emergencia, como los terremotos y tsunamis, suelen ser caldo de cultivo para la desinformación, ya que la gente busca desesperadamente información y a menudo comparte contenido sin verificar su autenticidad.

En el caso del terremoto del 20 de abril en Japón, se registró un seísmo de magnitud 7,7 a una profundidad de 20 kilómetros, afectando el centro del país. Si bien se generaron olas, su magnitud fue menor en comparación con el tsunami de 2011. Es fundamental que los usuarios de redes sociales sean críticos con la información que consumen y comparten, verificando la fuente y la fecha de las imágenes y vídeos antes de difundirlos.

Herramientas de verificación de hechos, como VerificaRTVE, desempeñan un papel esencial en la lucha contra la desinformación, proporcionando análisis rigurosos y desmintiendo noticias falsas. La responsabilidad de combatir la desinformación recae tanto en los medios de comunicación como en los usuarios individuales, quienes deben adoptar un enfoque proactivo para verificar la información y evitar la propagación de contenido engañoso.

La educación mediática y el fomento del pensamiento crítico son herramientas clave para empoderar a los ciudadanos y protegerlos de la manipulación informativa





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