Alerta sanitaria: Sospecha de envenenamiento en potitos infantiles de la marca Hipp en Austria

Las autoridades sanitarias y policiales de Austria investigan la posible adulteración de potitos de comida infantil de la marca Hipp, tras recibir un aviso sobre tarros sospechosos con etiquetas distintivas. La cadena Spar retira preventivamente todos los productos Hipp de sus tiendas.

La Policía de la región de Burgenland ha iniciado una exhaustiva investigación ante la sospecha de que algunos potitos de comida infantil de la reconocida marca Hipp podrían haber sido envenenados. La alerta surgió tras recibir una información anónima que apuntaba a la posible aparición de tarros de comida para bebés con una etiqueta blanca y un círculo rojo distintivo en su base, que presuntamente habrían sido adulterados.

El portavoz policial, Helmut Marban, declaró a la televisión pública ORF que se están revisando los lotes de productos de la marca Hipp y se ha solicitado la colaboración ciudadana para identificar cualquier envase sospechoso. Hasta el momento, no se ha confirmado la presencia de ningún producto adulterado, pero las autoridades mantienen una vigilancia estricta y continúan con las pesquisas para determinar la veracidad de la amenaza y la posible sustancia implicada.

La Policía ha emitido un llamamiento para que los consumidores que hayan adquirido estos productos y que presenten las características descritas se pongan en contacto de inmediato con las autoridades.

La empresa suiza Hipp, en un comunicado oficial, ha advertido que no se descarta la posibilidad de que terceros hayan introducido alguna sustancia peligrosa en sus potitos de zanahoria con patatas. La compañía ha enfatizado que la retirada de los productos se realiza por precaución, con el objetivo de minimizar cualquier riesgo potencial para la salud de los más pequeños.

Por su parte, la cadena de supermercados Spar ha decidido tomar medidas adicionales retirando de forma preventiva todos los productos de la marca Hipp de sus aproximadamente 1.500 tiendas en todo el país antes de la apertura de este sábado. Esta acción busca garantizar la seguridad de sus clientes y evitar cualquier posible incidente.

Hipp ha habilitado una línea telefónica especial para atender las inquietudes de los padres y ha recomendado no consumir sus productos adquiridos en los establecimientos de Spar, independientemente de si presentan las marcas sospechosas o no, hasta que se aclare la situación. Se investiga también si esta situación podría tratarse de un intento de extorsión, aunque por el momento ni la Policía ni la empresa han ofrecido declaraciones al respecto.

La incertidumbre y la preocupación se han cernido sobre muchos padres que confían en la calidad y seguridad de los productos Hipp para la alimentación de sus hijos, a la espera de una resolución definitiva de esta alarmante situación





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