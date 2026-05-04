Alerta sanitaria: Retirada de brotes germinados de Carrefour por presencia de Salmonella

La Aesan ordena la retirada inmediata de un lote de brotes germinados de la marca Carrefour Classic debido a la detección de Salmonella, con riesgo para la salud de los consumidores.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ( Aesan ) ha emitido una nueva alerta sanitaria tras detectar la presencia de Salmonella en un producto alimenticio muy conocido en España.

Según las autoridades, el alimento afectado es un bote de brotes germinados de la marca Carrefour Classic, con fecha de caducidad 12/03/2029. Este producto se distribuye exclusivamente en los supermercados Carrefour y ha sido retirado de inmediato del mercado tras la alerta. La Aesan ha recibido la notificación a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), gracias a la colaboración de las autoridades sanitarias de Andalucía.

Los brotes germinados en cuestión vienen en un tarro de cristal, con un peso neto de 345 gramos y un peso neto escurrido de 180 gramos, y se conservan a temperatura ambiente. El lote afectado es el L-12Q03, y la agencia recomienda a los consumidores que tengan este producto en casa que no lo consuman bajo ninguna circunstancia.

En caso de haberlo ingerido y presentar síntomas como diarrea, vómitos, fiebre o dolor de cabeza, se aconseja acudir de inmediato a un centro de salud para recibir atención médica. La salmonelosis es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Salmonella, que puede provocar complicaciones graves en personas con sistemas inmunitarios debilitados, niños pequeños y ancianos. La Aesan ha tomado medidas drásticas para evitar la propagación de este riesgo, incluyendo la prohibición de venta y consumo del producto en cuestión.

Los consumidores que hayan adquirido este lote de brotes germinados deben devolverlo al punto de venta para su devolución o destrucción. Esta alerta se suma a otras recientes relacionadas con la seguridad alimentaria en España, como la retirada de salmón por presencia de listeria, lo que refleja la importancia de la vigilancia constante en la cadena alimentaria.

Las autoridades sanitarias instan a la población a estar atentos a las actualizaciones y a seguir las recomendaciones oficiales para garantizar su salud y seguridad





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