Alerta Sanitaria en Tenerife por el Crucero MV Hondius y el Hantavirus

Plan de evacuación y coordinación internacional para el traslado de pasajeros infectados por hantavirus desde el puerto de Granadilla de Abona.

El despliegue logístico y sanitario en las Islas Canarias ha alcanzado un nivel de alerta máxima ante la inminente llegada del crucero MV Hondius al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife .

Este navío, que ha zarpado recientemente desde Cabo Verde, transporta a un grupo de pasajeros que han resultado positivos en las pruebas del hantavirus, un virus zoonótico que puede provocar cuadros graves de insuficiencia respiratoria y renal. Según han informado fuentes oficiales del Ministerio del Interior, el proceso de evacuación de los afectados y el control sanitario de los pasajeros comenzará previsiblemente el próximo lunes 11 de mayo.

La operación requiere una coordinación milimétrica para evitar cualquier riesgo de propagación en tierra firme, lo que ha generado una movilización sin precedentes de los servicios de emergencia y salud pública en la zona. El plan de contingencia diseñado por el Gobierno de España es exhaustivo y se divide según la nacionalidad de los pasajeros. En primer lugar, el Ministerio de Defensa asumirá la responsabilidad total del traslado de los viajeros españoles hacia la península.

Estos serán conducidos directamente al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, situado en Madrid, donde recibirán el tratamiento especializado y el aislamiento necesario. Para el caso de los ciudadanos procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea, el protocolo establece que cada país sea responsable de la repatriación de sus propios nacionales.

No obstante, para evitar que algún pasajero quede desamparado por falta de medios logísticos de su país de origen, la Comisión Europea ha sido notificada y actuará como entidad coordinadora y facilitadora, asegurando que todos los ciudadanos europeos sean trasladados a centros sanitarios adecuados en sus respectivos países. En paralelo, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha programado reuniones urgentes para gestionar la situación de aquellos pasajeros procedentes de terceros países, es decir, ciudadanos no pertenecientes a la Unión Europea.

El objetivo es coordinar los traslados internacionales y garantizar que se cumplan los protocolos sanitarios globales para evitar que el virus cruce fronteras de manera descontrolada. Esta situación ha provocado una notable inquietud en el municipio de Granadilla, donde el alcalde ha manifestado públicamente su preocupación.

El edil ha solicitado garantías sanitarias estrictas y un plan detallado de contención para asegurar que la llegada del crucero infectado no represente un peligro para la población local ni para el ecosistema de la isla. Por su parte, el Gobierno central ha intentado mitigar la alarma social, afirmando que mantienen un contacto estrecho y constante con las autoridades sanitarias y los expertos en virología, como el doctor Clavijo, para monitorizar la evolución de los casos.

Desde el Ejecutivo se ha hecho un llamamiento a la serenidad, pidiendo a los medios de comunicación y a la ciudadanía que no se infundan miedos innecesarios, subrayando que el hantavirus no se transmite fácilmente entre humanos en condiciones normales y que las medidas de aislamiento son sumamente efectivas. A pesar de estas declaraciones, la complejidad de la operación y la naturaleza del virus mantienen en vilo a las autoridades canarias, quienes insisten en que la prioridad absoluta es la seguridad sanitaria y la correcta gestión de los residuos y protocolos de desinfección en el puerto de Granadilla de Abona.

La operación del lunes será determinante para evaluar la eficacia de este despliegue y asegurar que la crisis sanitaria quede contenida en el menor tiempo posible





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