Alerta Sanitaria en Tenerife por Brote de Hantavirus en Crucero de Lujo

El crucero MV Hondius se dirige a Tenerife tras detectarse casos de hantavirus. Las autoridades sanitarias vigilan la alta letalidad del virus y el riesgo de contagio.

El gobierno español ha emitido un comunicado oficial informando que un crucero de lujo, identificado como el MV Hondius, llegará próximamente al puerto de Granadilla de Abona, situado en la isla de Tenerife .

Esta noticia ha generado una alerta sanitaria debido a que en la embarcación se ha detectado un brote de hantavirus. En estos momentos, el navío permanece inmovilizado en aguas cercanas a la costa de Cabo Verde, donde se han llevado a cabo maniobras de evacuación para trasladar a tres personas sospechosas de estar contagiadas hacia los Países Bajos para recibir la atención médica especializada.

A bordo viajan aproximadamente 150 personas, entre ellas ciudadanos españoles procedentes de diversas comunidades autónomas, incluyendo Cataluña, Madrid, Asturias, Castilla y León, Galicia y la Comunidad Valenciana. Ante la preocupación global, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha intervenido para aclarar que no considera que este brote sea comparable a los inicios de la crisis del Covid-19, subrayando que el riesgo para la población general en el resto del mundo es, por el momento, bajo.

Para comprender la gravedad de la situación, es fundamental analizar qué es exactamente el hantavirus. Se trata de una familia de virus pertenecientes al grupo C de los Bunyaviridae, capaces de provocar enfermedades extremadamente graves que pueden conducir al fallecimiento del paciente. El mecanismo de transmisión principal se produce a través de la exposición a la saliva, la orina o los excrementos de ciertos roedores.

Los seres humanos suelen infectarse ya sea por el contacto directo con los fluidos de estos animales o por la inhalación de polvo contaminado en lugares donde los roedores han construido sus nidos, como ocurre frecuentemente al limpiar recintos que han permanecido desocupados durante mucho tiempo. Aunque la Organización Mundial de la Salud señala que el contagio entre personas es un evento raro, no es imposible.

De hecho, se han documentado casos de transmisión persona a persona en países del Cono Sur, específicamente en Argentina y Chile, relacionados con el virus Andes. Incluso en Sudáfrica se ha identificado una variante capaz de transmitirse entre humanos, lo que añade una capa de complejidad al control epidemiológico. Respecto a la dinámica del contagio dentro del crucero, el Ministerio de Sanidad de España indica que las evidencias sugieren que los pasajeros afectados contrajeron el virus en la propia embarcación.

Se sospecha que la presencia de ratas en ciertas áreas, especialmente en zonas destinadas a actividades de aventura donde estuvieron algunos de los fallecidos, pudo ser la fuente del patógeno. No obstante, las autoridades no descartan que la propagación haya ocurrido internamente a través de roedores presentes en el barco.

Un dato especialmente preocupante es que el médico de la embarcación también resultó afectado, existiendo la posibilidad de que se haya contagiado mediante un contacto estrecho con uno de los pacientes fallecidos. Para gestionar esta crisis, el Ministerio de Sanidad mantiene una coordinación constante con la OMS, las autoridades del navío, el gobierno de los Países Bajos y el Reino Unido, asegurando que se proporcionará toda la información verificada a medida que avance la investigación.

La peligrosidad del hantavirus radica en su alta tasa de mortalidad. El síndrome pulmonar provocado por este virus es particularmente letal; según los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, cerca del 38 por ciento de los pacientes con síntomas respiratorios podrían morir.

Sin embargo, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha advertido que la letalidad podría ser incluso superior, situándose cerca del 50 por ciento. Clínicamente, el virus puede manifestarse de dos formas: el síndrome pulmonar y la fiebre hemorrágica con síndrome renal.

En el primer caso, los síntomas aparecen entre una y seis semanas después del contacto, iniciando con fiebre, dolores musculares y malestar general, para luego progresar hacia una tos severa y dificultad respiratoria que puede derivar en un síndrome cardiopulmonar mortal. En el segundo caso, la fiebre hemorrágica se manifiesta más rápido, con dolores intensos de cabeza, espalda y abdomen, además de visión borrosa, hipotensión y, en etapas avanzadas, insuficiencia renal aguda y hemorragias internas.

El diagnóstico temprano es sumamente complejo, ya que durante las primeras 72 horas los síntomas se confunden fácilmente con los de una gripe común, lo que retrasa el tratamiento crítico





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