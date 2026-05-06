Alerta Sanitaria en Canarias por la Llegada del Crucero MV Hondius con Casos de Hantavirus

España coordinará el desembarco y la repatriación de pasajeros del crucero MV Hondius en Tenerife tras un brote de hantavirus, generando tensiones políticas entre el Gobierno central y el regional.

El archipiélago canario se prepara para recibir al crucero de lujo MV Hondius, una embarcación que se ha convertido en el centro de una alerta sanitaria internacional tras la detección de un brote de hantavirus a bordo.

Actualmente, el navío se encuentra fondeado en las costas de Cabo Verde, pero se ha programado su llegada al puerto secundario de Granadilla de Abona, en Tenerife, en un plazo aproximado de tres días. Esta decisión ha sido impulsada por la Organización Mundial de la Salud, la cual solicitó formalmente que España, al poseer el puerto más cercano y adecuado según el reglamento sanitario internacional, asumiera la gestión de la situación.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha sido la encargada de comunicar los detalles de esta operación, subrayando que la prioridad es garantizar la seguridad tanto de los pasajeros como de la población local, asegurando que el proceso de desembarco se realizará bajo estrictos controles. En cuanto al balance médico, se han confirmado ocho casos positivos de hantavirus, una cifra que lamentablemente incluye tres fallecimientos.

La distribución de los enfermos es compleja, ya que uno de los pacientes se encuentra en la unidad de cuidados intensivos en Sudáfrica, mientras que otro ha sido ingresado en Suiza. Los tres contagiados restantes serán trasladados a los Países Bajos, su país de origen, para recibir la atención especializada necesaria. A bordo viajan un total de 147 personas, entre ellas catorce ciudadanos españoles que, hasta el momento, no presentan síntomas.

Estos pasajeros españoles serán trasladados mediante un vuelo especial hacia la base militar de Torrejón de Ardoz, en Madrid, desde donde serán derivados al Hospital de Defensa Gómez Ulla. Allí se implementarán protocolos estrictos de vigilancia y cuarentena para descartar cualquier caso asintomático que pudiera representar un riesgo, aunque las autoridades insisten en que la transmisión entre humanos no es la norma y que el riesgo para la población general es prácticamente inexistente.

A pesar de las garantías sanitarias, la noticia ha provocado una fuerte reacción política y social en las islas. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha expresado su profundo malestar y enfado hacia el Ejecutivo central, calificando la gestión del Gobierno como desleal y poco profesional.

Clavijo denuncia que no fue consultado sobre el cambio de planes tras las reuniones de la mesa técnica, sintiendo que la decisión de permitir el atraque del barco se tomó sin el consenso necesario con las autoridades regionales. Paralelamente, la ciudadanía canaria ha manifestado su inquietud y temor, evocando la incertidumbre vivida durante la crisis del COVID-19.

Muchos residentes se preguntan por qué el barco debe desplazarse hasta Tenerife si se encuentra ya cerca de Cabo Verde, temiendo que la medida sea innecesaria. No obstante, los expertos en virología, como José Antonio López, han instado a la calma, aclarando que el hantavirus no se comporta como la gripe o el sarampión, y que el riesgo de contagio masivo es extremadamente bajo, limitándose generalmente a contactos muy íntimos en variantes muy específicas como la de los Andes, lo que diferencia radicalmente esta situación de una pandemia respiratoria





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