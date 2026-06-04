La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha lanzado dos importantes advertencias para todas aquellas personas que tengan alergia a las almendras y al huevo. Y es que existe una gama de productos de postres que contienen estos alimentos, pero en cuyo etiquetado no se notifica su presencia, por lo que podrían llevar a una grave intoxicación.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha lanzado dos importantes advertencias para todas aquellas personas que tengan alergia a las almendras y al huevo.

Y es que existe una gama de productos de postres que contienen estos alimentos, pero en cuyo etiquetado no se notifica su presencia, por lo que podrían llevar a una grave intoxicación. La nueva advertencia se cierne sobre la comercialización del producto Delicias de galleta María con fecha de caducidad del 30 de junio de 2026, las cuales contienen almendras y huevo a pesar de que no se especifica en el etiquetado.

La AESAN tuvo conocimiento de esta circunstancia a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) tras una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid. En primer lugar, esta hacía referencia a esa presencia de almendras no incluidas en el etiquetado del producto.

Sin embargo, posteriormente se ha conocido que se producía una situación similar con la presencia no notificada de huevo. Esta información nace del autocontrol de la propia empresa, la cual fue la encargada de comunicar la incidencia a las autoridades competentes, cumpliendo así con la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.

En resumen, el producto afectado con las Delicias de galleta María de la marca La Lechera del Grupo Nestlé, el cual se comercializa en un embalaje de dos unidades de 125 gramos cada una. Esta es una advertencia que afecta a toda España, ya que la distribución ha sido en casi todo el territorio nacional. El objetivo de la notificación era verificar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Pero hasta entonces, se recomienda a las personas con alergia a las almendras que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo. Esta fue la advertencia original, que después se hizo extensible también a aquellas personas alérgicas al huevo. Eso sí, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha confirmado que para aquellas personas que no sean alérgicas a estos alimentos no comporta ningún tipo de riesgo para la salud.

Lo sucedido alrededor de este producto ha sido un caso bastante atípico, ya que las advertencias para personas alérgicas se han aumentado y ampliado con tan solo unas horas de diferencia. Así lo explica la AESAN: Como ampliación de la información transmitida el pasado 02/06/2026, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través de la empresa responsable de que el producto Delicias de Galleta María, con fecha de caducidad 30/06, presenta, además de almendras, HUEVO no incluido entre los ingredientes declarados.

Ante la ampliación de este caso, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha vuelto a alzar la voz para que los consumidores extremen las precauciones con estos productos, especialmente aquellos que puedan ser alérgicos a los alimentos anteriormente citados. Por otro lado, a estas alturas no se puede afirmar que la situación se haga extensible a otros colectivos de personas alérgicas, por lo que se recomienda estar atentos a posibles comunicados futuros y a las aclaraciones realizadas por la propia AESAN sobre alergias, intolerancias y problemas derivados y a sus ampliaciones de información





abc_cultura / 🏆 62. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alerta Sanitaria Almendras Huevo Postres Alergia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

España se mantiene fiel a sus principios internacionalistas a pesar de la crítica de la Casa BlancaEl ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, ha rechazado las críticas de la Casa Blanca y ha insistido en que España se mantiene fiel a sus principios internacionalistas. España ha sido un miembro obediente de la UE con escasa influencia fuera de su tradicional esfera de influencia en Latinoamérica, pero en los últimos tres años, la economía se ha fortalecido y España ha comenzado a ser más activa en política exterior.

Read more »

Feijóo pide colaboración a empresarios catalanes para poner fin a la decadencia de la política españolaEl líder del Partido Popular ha llamado a los empresarios catalanes a la colaboración para poner fin a la decadencia de la política española. Ha criticado duramente al Gobierno y al PSOE y ha pedido elecciones inmediatas a Cortes Generales.

Read more »

Alerta sanitaria: ordenan la retirada de estos quesos vendidos en España por presencia de listeriaLa Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición del Gobierno ha informado de que los productos se han comercializado en Aragón, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana

Read more »

Alerta alimentaria por Listeria en quesos frescos de vaca fabricados en EspañaYa se han retirado cinco marcas del mercado en distintas comunidades autónomas. La preocupación ha llevado a retirar otros tipos de quesos de distintas marcas.

Read more »