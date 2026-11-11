Alerta roja por la borrasca Charles en España: lluvias torrenciales y viento extremo

La Agencia Estatal de Meteorología activa avisos rojos y naranjas por la borrasca Charles. Lluvias de hasta 120 litros y vientos huracanados afectan al sur y oeste peninsular.

La Agencia Estatal de Meteorología ( AEMET) ha emitido alertas de máxima severidad para gran parte de la Península Ibérica debido a la llegada de la borrasca Charles. Este sistema meteorológico provoca un escenario de peligro extraordinario con acumulaciones pluviales extremas y rachas de viento que superan los 130 kilómetros por hora en algunas zonas.

Activación de avisos rojos y naranjas

El aviso rojo, que indica peligro extraordinario, está vigente hasta la medianoche en el sur de Ávila y el norte de Cáceres. En estas áreas se esperan lluvias persistentes de al menos 120 litros por metro cuadrado en un periodo de 12 horas. Hasta el mediodía del miércoles, también hay alerta roja en la isla de La Palma debido a rachas huracanadas de al menos 130 km/h.

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Además, existen avisos naranja por lluvias muy fuertes de al menos 30 litros por metro cuadrado en una hora en provincias como Cádiz, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla. También afecta a Extremadura, Comunidad de Madrid, Andalucía occidental y mediterránea, Ceuta, así como a gran parte de la mitad este peninsular. El litoral gallego enfrenta mala mar con vientos de 70 a 80 km/h.

Impacto directo en las islas y regiones peninsulares

Las Islas Baleares y Cantabria son las únicas comunidades autónomas que se libran completamente de estos avisos intensos. Igualmente, están exentas zonas del interior de Galicia, el norte de Castilla y León, partes de Aragón y Cataluña, y el litoral de la Comunidad Valenciana.

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En Canarias, la mayor parte del archipiélago enfrenta rachas de viento entre 90 y 120 km/h. Este episodio comenzó este domingo con sistemas frontales asociados a la borrasca situada al noroeste, generando lluvias intensas y temporal marítimo en la vertiente atlántica peninsular y las islas.

Pronóstico detallado para el miércoles

La AEMET considera que este miércoles será el día más adverso del episodio. La borrasca Charles penetrará por el suroeste peninsular, aumentando la inestabilidad atmosférica rápidamente. Se prevén precipitaciones generalizadas, fuertes o muy fuertes, especialmente en las mitades sur y oeste, con realce orográfico.

Se estima recoger entre 40 y 60 litros por metro cuadrado en amplias zonas del oeste, sur y centro peninsular. En las sierras del noroeste de Andalucía, Sierra Nevada, Grazalema, Ronda, Sol y Guadalhorce, las acumulaciones podrían superar los 80 litros por metro cuadrado durante el día.

Riesgos de inundaciones y deslizamientos de tierra

Los expertos advierten sobre posibles inundaciones locales, crecidas de ríos y barrancos. También se detectan riesgos de deslizamientos de tierra en zonas del Sistema Central afectadas por incendios estivales. El viento de componente sur y oeste arreciará a medida que se aproxime el sistema frontal.

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A partir del mediodía, las rachas alcanzarán los 100 a 120 km/h en el cuadrante suroeste, incluyendo zonas bajas del sur de Castilla y León, Extremadura, oeste de la Meseta Sur y de Andalucía. Existe probabilidad de tornados y mangas marinas en el golfo de Cádiz. El temporal marítimo en el golfo de Cádiz alcanzará olas de cinco a seis metros.