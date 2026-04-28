Alerta por Tormentas y Lluvia de Barro: España se Prepara para un Miércoles Tormentoso

La AEMET ha extendido los avisos por lluvias y tormentas en varias regiones de España, con riesgo de granizo y rachas de viento fuertes. La calima regresa, provocando lluvia de barro en el sur. Se esperan temperaturas dispares y una calma relativa para el jueves.

La Agencia Estatal de Meteorología ( AEMET ) ha emitido y extendido avisos meteorológicos de nivel amarillo para este martes por la tarde, anticipando lluvias y tormentas intensas en diversas regiones de España.

Las áreas afectadas incluyen el sur y este de Galicia, el interior de Asturias, Cantabria, el País Vasco, La Rioja, Castilla y León, Extremadura, el oeste de Castilla-La Mancha, y las sierras de Jaén y Granada. Aunque las nubes también se extenderán por otras zonas, como el área mediterránea y el norte de Canarias, la actividad tormentosa se concentrará principalmente en las regiones mencionadas anteriormente.

Un factor adicional a considerar es el retorno de la calima, que afectará especialmente al sur de la península, provocando la caída de lluvia de barro debido a la mezcla de polvo en suspensión con las precipitaciones. Se espera que estas tormentas persistan durante la madrugada en la zona centro del país, prolongando el riesgo de fenómenos adversos. El miércoles se presenta como un día aún más tormentoso y con un descenso generalizado de las temperaturas.

La AEMET prevé tormentas en gran parte del territorio nacional, con especial intensidad y probabilidad de granizo en el centro peninsular. A diferencia del martes, el miércoles las nubes y algunos chubascos estarán presentes desde el amanecer, como remanentes de las tormentas del día anterior.

Sin embargo, la actividad tormentosa se reactivará a lo largo del día, extendiendo los chubascos a la mayoría de las regiones, con la excepción del área mediterránea y el extremo sur, donde las precipitaciones son poco probables. En las Islas Canarias, solo se esperan algunas lloviznas ocasionales.

Se insta a la precaución en Galicia, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, el nordeste de Andalucía y la Comunidad de Madrid, donde las tormentas podrían intensificarse y provocar la caída de granizo y fuertes rachas de viento. La AEMET ha emitido avisos de nivel naranja para zonas como los Montes de Toledo, el Valle del Tajo, las sierras de Cuenca y Guadalajara, y el área metropolitana de Madrid, anticipando tormentas fuertes con granizo.

Además de las tormentas, se espera una notable disparidad en las temperaturas. Las máximas descenderán significativamente en el centro y oeste de la península, con temperaturas que podrían no superar los 20 grados Celsius en ciudades como Madrid y Valladolid.

Por otro lado, se registrarán aumentos de temperatura en Baleares, el País Vasco y el sureste, donde se esperan máximas de 25 grados Celsius en Bilbao y Sevilla, y de 28 grados Celsius en Murcia. Para el jueves, se prevé una calma en la intensa actividad tormentosa de los últimos días, aunque la inestabilidad atmosférica no desaparecerá por completo.

El viernes, podrían producirse lluvias en el este y norte de España, mientras que en el resto del país el sol ganará terreno. Es fundamental mantenerse informado a través de fuentes oficiales, como la AEMET, y seguir las recomendaciones de las autoridades para garantizar la seguridad durante estos episodios meteorológicos adversos. La situación actual exige precaución y preparación ante posibles inundaciones, daños materiales y alteraciones en la vida cotidiana.

La calima, además, puede afectar la calidad del aire y provocar problemas respiratorios en personas sensibles. Por lo tanto, se recomienda evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad de las precipitaciones y la calima





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