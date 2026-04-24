Alerta por tormentas y descenso de temperaturas en España este 24 de abril

Un episodio de inestabilidad generalizada afectará al interior de la península ibérica, con tormentas fuertes, granizo y un descenso acusado de las temperaturas. Las costas y Canarias disfrutarán de un tiempo más estable.

El tiempo en España para el 24 de abril se presenta con un marcado contraste. Gran parte del interior peninsular experimentará un episodio de inestabilidad atmosférica significativa, caracterizado por tormentas fuertes y un descenso notable de las temperaturas.

Esta situación se debe a la llegada de aire frío en altura, que interactuará con la humedad presente en la atmósfera, generando las condiciones propicias para la formación de precipitaciones intensas y chubascos acompañados de tormenta eléctrica y, en algunos casos, granizo. Las primeras tormentas se esperan desde la madrugada en las mesetas y en el Sistema Central, afectando inicialmente a zonas como el norte de Extremadura, la Comunidad de Madrid y el oeste de Castilla-La Mancha.

A lo largo del día, la inestabilidad se irá extendiendo progresivamente hacia la meseta norte, intensificándose por la tarde con chubascos fuertes y tormentas que podrían afectar también a Castilla y León, La Rioja y áreas del centro y este de Andalucía, así como al sur de la Comunidad Valenciana y zonas montañosas del norte peninsular. Es importante destacar que, aunque con menor probabilidad, estas tormentas podrían extenderse a otras regiones.

En contraste con el interior peninsular, las costas y las Islas Canarias disfrutarán de un tiempo más estable. En las zonas costeras, predominarán los cielos despejados o con nubes altas, ofreciendo un panorama más tranquilo. En Canarias, se mantendrán los cielos nubosos, aunque sin precipitaciones significativas.

Además, se prevé la formación de brumas y bancos de niebla matinales en el interior de la Comunidad Valenciana, lo que podría afectar a la visibilidad en algunas áreas. En cuanto a las temperaturas, se espera un descenso generalizado en la península y Baleares, siendo especialmente notable la bajada en el sureste. En el noreste, podrían experimentar un ligero ascenso, mientras que las mínimas subirán en la mitad occidental, pero bajarán en la oriental y en Baleares.

En Canarias, se prevé un aumento de las máximas en medianías y zonas altas, con pocos cambios en las mínimas. El viento soplará con componente este más intenso en el tercio oriental, del oeste en el Cantábrico, y del norte en Galicia y Canarias, en general flojo o moderado. Durante la madrugada, no se descartan rachas muy fuertes de viento del sur en el interior del País Vasco y en la vertiente cantábrica de Navarra.

La combinación de aire frío en altura y la formación de una pequeña depresión aislada en niveles altos (dana) en el sur peninsular intensificará las precipitaciones en áreas montañosas como los sistemas Central y Bético, la cordillera Cantábrica y los Pirineos. Estas zonas serán especialmente propensas a chubascos y tormentas, que podrían extenderse también a las mesetas, Extremadura y el centro andaluz.

Durante la madrugada, se esperan precipitaciones débiles o moderadas en los litorales del sureste y en Melilla, mientras que en Canarias predominarán los cielos nubosos con lluvias débiles en las islas de mayor relieve. Las temperaturas máximas tenderán a bajar en el Cantábrico oriental y a mantenerse o subir ligeramente en el resto, con mínimas al alza en el noreste y el sistema Ibérico.

Los vientos serán en general flojos de componente este en la Península y Baleares y del norte en Galicia, el Cantábrico y Canarias. A pesar de la mejora gradual, aún persistirá la probabilidad de chubascos tormentosos en el cuadrante noroeste, los Pirineos, el sureste y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En resumen, el tiempo en España el 24 de abril estará marcado por la inestabilidad en el interior peninsular y la estabilidad en las costas y Canarias, con un descenso generalizado de las temperaturas





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