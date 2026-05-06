Alerta por tormenta de nieve histórica en Colorado y Wyoming

Una inusual nevada de primavera amenaza con causar cortes de energía y caos vial en Denver y alrededores, con acumulaciones que podrían romper récords de mayo.

Colorado y Wyoming se encuentran actualmente bajo la amenaza de un fenómeno meteorológico inusual y potencialmente destructivo. Una poderosa tormenta de nieve primaveral se desplaza hacia la región, trayendo consigo la posibilidad de complicaciones severas que afectan desde la infraestructura eléctrica hasta la movilidad urbana y rural.

El área metropolitana de Denver, junto con diversas localidades del centro-norte de Colorado y el centro-sur de Wyoming, se encuentra en estado de alerta. Las autoridades meteorológicas han advertido que este evento climático podría desencadenar cortes de energía prolongados y daños materiales considerables, especialmente debido a la naturaleza de la nieve que se espera. Uno de los puntos más críticos de esta tormenta es la consistencia de la nieve.

A diferencia de las nevadas secas y ligeras del invierno profundo, la nieve de primavera tiende a ser mucho más húmeda y pesada. Este factor es particularmente peligroso para la vegetación que ya ha comenzado su proceso de foliación. En ciudades como Denver y en las estribaciones montañosas cercanas a Boulder, los árboles que ya presentan hojas abundantes actúan como trampas para la nieve.

El peso acumulado de los copos húmedos puede doblar o romper ramas robustas con facilidad, lo que a su vez provoca la caída de árboles sobre líneas eléctricas, transformadores y vehículos. Esta situación genera una preocupación mayor para las empresas de servicios públicos, que ya se preparan para desplegar cuadrillas de reparación en medio de condiciones climáticas adversas. Desde una perspectiva estadística, el impacto de esta tormenta en Denver podría ser histórico.

Se estima que la capital de Colorado reciba al menos 10 centímetros de nieve, lo que representaría la nevada más intensa registrada para el mes de mayo en los últimos 23 años. No obstante, algunos modelos meteorológicos sugieren que el límite superior podría alcanzar los 20 centímetros. Si se alcanza esta cifra, estaríamos hablando de una cantidad de nieve similar a la tormenta más fuerte de todo el invierno actual, una temporada que se ha caracterizado por ser inusualmente seca.

Hasta el momento, el total acumulado de la temporada en Denver es de apenas 69 centímetros, lo que equivale aproximadamente al 50 % del promedio histórico a largo plazo, haciendo que este evento primaveral sea aún más sorprendente para los residentes. El transporte terrestre se verá gravemente afectado, especialmente en las arterias principales que conectan la región.

Se prevé que la intensificación de la tormenta ocurra hacia la mañana del miércoles, impactando directamente el tráfico en las autopistas interestatales 70 y 25. En las zonas de alta altitud, particularmente en las montañas al oeste de Denver, las acumulaciones podrían ser drásticas, situándose entre los 30 y 60 centímetros. Esta cantidad de nieve es suficiente para paralizar el tráfico en la I-70, obligando a los conductores a extremar precauciones o evitar el viaje por completo.

En contraste, en las zonas de menor altitud, como el corredor de la I-25, la situación es más incierta; el calor residual del suelo podría provocar que la nieve se derrita casi al instante o se convierta en una mezcla fangosa y resbaladiza, lo que también representa un peligro para la seguridad vial. Finalmente, las alertas invernales se extienden a casi 4 millones de personas, abarcando una vasta zona geográfica que incluye ciudades como Cheyenne y Laramie en Wyoming.

Aunque el núcleo de la tormenta se concentra en Colorado, el impacto en el estado vecino será significativo. Los residentes han sido instados a asegurar sus propiedades, limpiar desagües y estar preparados para posibles interrupciones en el suministro eléctrico.

La combinación de temperaturas fluctuantes y precipitaciones sólidas en plena primavera pone de manifiesto la volatilidad del clima en la región montañosa, recordando a la población la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de seguridad para evitar accidentes durante este evento meteorológico extremo





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