Alerta por Lluvias y Tormentas en Varias Regiones de España este Sábado

La AEMET ha activado avisos por lluvias y tormentas en Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid y Melilla. Se espera inestabilidad generalizada con chubascos que podrían ser localmente fuertes.

La Agencia Estatal de Meteorología ( AEMET ) ha emitido alertas por lluvias y tormentas para este sábado en diversas regiones de España, incluyendo Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y Melilla.

La previsión meteorológica indica una situación de inestabilidad generalizada en gran parte de la Península Ibérica, caracterizada por chubascos que podrían ser moderados e incluso localmente fuertes en algunas áreas. Esta inestabilidad se debe a la combinación de aire frío en las capas altas de la atmósfera y la formación de una pequeña depresión aislada en niveles altos (dana) sobre el mar de Alborán.

Estos factores favorecerán el desarrollo de nubosidad de evolución y tormentas activas en amplias zonas del interior peninsular, afectando especialmente a los sistemas Central y Bético, la cordillera Cantábrica, los Pirineos, la meseta norte y el centro de Andalucía. La irregularidad en el desarrollo de estos fenómenos podría alterar significativamente las actividades cotidianas en las zonas afectadas, por lo que se recomienda precaución.

En detalle, la AEMET ha activado avisos específicos por lluvias y tormentas en las provincias de Córdoba, Jaén y Melilla. Adicionalmente, se han emitido avisos únicamente por tormentas en Ávila, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora, todas ellas en Castilla y León, así como en Guadalajara y en la Sierra de Madrid. Se espera que las precipitaciones puedan ser acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento fuertes, especialmente en las zonas de montaña.

La inestabilidad atmosférica podría extenderse también a las mesetas y a Extremadura, donde se prevén lluvias con posibilidad de tormentas. Durante la madrugada, se esperan lluvias débiles o moderadas en las costas del sureste peninsular y en Melilla, con riesgo de que sean localmente intensas y acompañadas de tormenta. Por la tarde, un flujo de aire del norte cubrirá el Cantábrico con cielos nubosos y la aparición de nubes bajas.

En cuanto a Canarias, la situación será menos severa, aunque se prevén cielos nubosos y precipitaciones débiles en las islas más altas, sin descartar chubascos aislados en las zonas de mayor altitud. Además de las lluvias y tormentas, la AEMET advierte sobre la presencia de brumas y bancos de niebla en áreas montañosas y en el interior de Galicia, lo que podría afectar a la visibilidad.

También se espera calima, o polvo en suspensión, en el tercio oriental de la Península y en las Islas Baleares, lo que podría reducir la calidad del aire. En términos de temperaturas, se espera un descenso de las máximas en el Cantábrico oriental, mientras que en el resto del país se mantendrán estables o incluso subirán ligeramente. Las mínimas ascenderán en el sistema Ibérico y en el noreste, pero bajarán suavemente en el resto del territorio.

En Canarias, se prevén ligeras variaciones en las temperaturas, con una pequeña bajada de las máximas y un ligero aumento de las mínimas. El viento predominante será del este en la Península y Baleares, aunque en Galicia y el Cantábrico soplará del norte. Se esperan intervalos de viento moderado en las costas, con rachas más intensas en el Estrecho de Gibraltar y en el sureste peninsular. En Canarias, el alisio soplará con intensidad moderada.

En resumen, este sábado se presenta un día con un tiempo variable y cambiante, con las tormentas, las lluvias y la nubosidad como protagonistas en gran parte del país. Es fundamental mantenerse informado sobre la evolución de la situación meteorológica y seguir las recomendaciones de las autoridades





A3Noticias / 🏆 6. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AEMET Lluvias Tormentas Tiempo Alerta Meteorológica

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jorge Rey alerta a España por la llegada de abundantes lluvias y tormentas en las próximas horas: «Pueden ser muy fuertes»El niño meteorólogo ha advertido del cambio de tiempo que llega por el paso de una nueva borrasca atlántica al oeste peninsular

Read more »

Aviso de la Aemet a Madrid por lluvias y tormentas hoy: posible granizo y fuertes rachas de vientoLa capital pasa del sol a las precipitaciones y cielos cubiertos a partir de hoy

Read more »

Alerta por tormentas y descenso de temperaturas en España este 24 de abrilUn episodio de inestabilidad generalizada afectará al interior de la península ibérica, con tormentas fuertes, granizo y un descenso acusado de las temperaturas. Las costas y Canarias disfrutarán de un tiempo más estable.

Read more »

España: Fin de la ola de calor y llegada de tormentas y granizoDespués de una semana de altas temperaturas, una masa de aire frío trae consigo tormentas, granizo y un descenso notable de los termómetros en varias regiones de España. La Aemet ha activado avisos amarillos.

Read more »

Mario Picazo pone en alerta a España por la llegada de lluvias de barro, granizo y tormentas: «Cambia el tiempo este fin de semana»El meteorólogo indica las zonas del país que se verán más afectadas por la dana

Read more »

Alerta por lluvias y tormentas en varias regiones de EspañaLa AEMET ha activado avisos por lluvias y tormentas en Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y Melilla debido a la llegada de aire frío y la formación de una DANA en el mar de Alborán. Se esperan chubascos moderados a fuertes en diversas zonas de la península.

Read more »