Alerta por Lluvias y Tormentas en Diez Comunidades Autónomas

La Aemet ha activado avisos por lluvia y tormentas en diez comunidades autónomas, con alerta naranja en Navarra y amarilla en el resto. Se esperan precipitaciones intensas y posibles inundaciones.

La Agencia Estatal de Meteorología ( Aemet ) ha emitido alertas meteorológicas significativas este domingo, afectando a diez comunidades autónomas en España. La situación se centra principalmente en el interior este de la península y en las Islas Baleares, con un riesgo especialmente elevado en Navarra , donde se ha activado una alerta naranja por lluvias intensas.

El resto de las comunidades afectadas se encuentran bajo alerta amarilla, indicando un peligro menor pero aún considerable. Esta activación de alertas responde a la previsión de precipitaciones abundantes y tormentas que podrían causar inconvenientes y, en algunos casos, representar un riesgo para la seguridad de los ciudadanos. La Aemet insta a la población a mantenerse informada y a tomar las precauciones necesarias para evitar posibles daños.

En Navarra, la alerta naranja se concentra en el centro de la comunidad y en la ribera del Ebro, donde se esperan acumulaciones de precipitación que podrían alcanzar los 30 litros por metro cuadrado hasta las tres de la madrugada del lunes. Esta cantidad de lluvia, en un período relativamente corto de tiempo, podría provocar inundaciones localizadas y desbordamientos de ríos y arroyos.

El resto de Navarra se encuentra bajo alerta amarilla, con acumulaciones previstas de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, también hasta las tres de la madrugada. Además, se ha emitido una alerta amarilla por tormentas, que podrían venir acompañadas de rachas de viento fuertes y, en algunas zonas, de granizo. Las autoridades locales recomiendan evitar desplazamientos innecesarios y asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento o el agua.

La coordinación entre los servicios de emergencia y las autoridades locales es fundamental para garantizar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier eventualidad. Las Islas Baleares, Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana también se encuentran bajo alerta amarilla. En Baleares, se esperan acumulaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas hasta el mediodía.

Aragón enfrenta la posibilidad de tormentas con granizo menudo hasta la medianoche. En el País Vasco y La Rioja, las lluvias podrían acumular hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, acompañadas de tormentas con rachas de viento fuertes y granizo localizado.

Castilla y León ha activado la alerta en el norte de Burgos y el Condado de Treviño, con las mismas previsiones de precipitación y tormentas, incluyendo granizo y fuertes rachas de viento hasta las ocho de la tarde. Asturias se ve afectada en la cordillera y Picos de Europa. Castilla-La Mancha, específicamente en Albacete y la serranía conquense, está en alerta hasta la medianoche por precipitaciones similares y tormentas con granizo.

La Región de Murcia se ve afectada en el altiplano, el noroeste y el campo de Cartagena y Mazarrón. Finalmente, en la Comunidad Valenciana, la alerta amarilla se centra en el interior de la provincia, con acumulaciones de 20 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas con granizo. La Aemet continuará monitoreando la situación y actualizando las alertas según sea necesario.

Se insta a la población a seguir las recomendaciones de las autoridades y a mantenerse informada a través de los canales oficiales





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