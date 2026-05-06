Alerta por hantavirus en crucero neerlandés: cuatro contagiados y medidas de emergencia

Un crucero con destino a Canarias enfrenta un brote de hantavirus, una enfermedad mortal transmitida por roedores. Dos pasajeros serán evacuados a Países Bajos y un tercero a Alemania, mientras 141 quedan confinados a bordo.

El hantavirus, una enfermedad zoonótica transmitida principalmente por roedores, ha sido detectado en un crucero neerlandés que zarpó desde Argentina con destino a Canarias. Este virus, que se propaga a través de la orina, heces o saliva de ratas infectadas, representa un riesgo significativo para la salud humana.

Según los expertos, la transmisión a los seres humanos ocurre principalmente por la inhalación de partículas contaminadas en el aire, aunque también puede producirse por contacto directo con los roedores o a través de mordeduras. La letalidad del hantavirus es elevada, alcanzando un 38% en casos graves, especialmente cuando se desarrolla el síndrome pulmonar por hantavirus, una complicación severa asociada a variantes como la de los Andes.

A pesar de su gravedad, los especialistas en epidemiología destacan que la transmisión entre humanos es extremadamente rara. En el crucero MV Hondius, donde se confirmaron cuatro casos de contagio, incluyendo al médico del barco, se han implementado medidas de confinamiento para 141 pasajeros, quienes disfrutan de comidas de lujo como langosta cada día. Dos de los pasajeros infectados serán evacuados a Países Bajos, mientras que un tercer caso sospechoso será trasladado a Alemania para recibir atención médica especializada.

La situación ha generado tensión entre los pasajeros, con informes de altercados a bordo. El hantavirus, aunque poco común, requiere de una vigilancia constante debido a su potencial de causar brotes graves en entornos cerrados como los cruceros





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