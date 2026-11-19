Nueve comunidades españolas enfrentan un fuerte temporal marítimo con alertas naranjas y amarillas. Olas de hasta ocho metros y vientos de 74 km/h afectan a la costa norte y este.

El temporal marítimo de gran intensidad sigue afectando directamente a la geografía española, manteniendo en estado de vigilia a nueve comunidades autónomas con diferentes niveles de alerta. Esta situación meteorológica severa, caracterizada por el oleaje extremo y la fuerza del viento, ha obligado a las autoridades a mantener activos los protocolos de seguridad en las zonas costeras más expuestas del país durante los próximos días.

Máximo riesgo en las cuatro comunidades naranjas del norte

Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco se encuentran actualmente en alerta naranja, lo que indica un peligro importante para la población y las infraestructuras costeras en estas regiones. Este nivel de emergencia se debe a condiciones marítimas excepcionalmente agresivas que amenazan la estabilidad de los puertos y las actividades de ocio en la playa.

Also read OHLA cierra los primeros nueve meses con beneficio de 0,8 millones y anuncia contrasplit

En la región gallega, la alerta naranja abarca estrictamente todo el litoral de la comunidad, incluyendo las áreas de A Coruña, A Mariña lucense, las Rías Baixas y el Miño de Pontevedra. Los expertos de la Agencia Estatal de Meteorología prevén un mar combinado procedente del oeste o noroeste con olas que oscilarán entre seis y ocho metros de altura.

Los vientos en estas zonas gallegas soplarán desde el suroeste con velocidades entre 50 y 61 kilómetros por hora, correspondientes a la fuerza 7 en la escala de Beaufort. No obstante, se esperan rachas temporales que pueden alcanzar los 74 kilómetros por hora, lo que equivale a una fuerza 8 en la escala de viento.

Las comunidades de Asturias, Cantabria y el País Vasco también comparten este nivel de alerta naranja por las mismas condiciones de mar combinada procedente del noroeste. En estas tres regiones, las olas pueden alcanzar alturas de cinco a siete metros, representando un riesgo significativo para la navegación y las actividades portuarias.

Advertisement

Los vientos en Asturias, Cantabria y el País Vasco provendrán del oeste o suroeste, manteniendo velocidades entre 50 y 61 kilómetros por hora (fuerza 7). Al igual que en Galicia, estas corrientes de aire se intensificarán temporalmente, pudiendo alcanzar ráfagas máximas de 74 kilómetros por hora, lo que exige máxima precaución en las infraestructuras litorales.

Alerta amarilla y condiciones adversas en el Mediterráneo y sur

Andalucía, Cataluña, Baleares, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia se encuentran bajo aviso amarillo debido a la mala mar o las rachas fuertes de viento, lo que señala un peligro bajo pero que requiere atención. Estas condiciones afectan a distintas franjas costeras con intensidades variables según la zona geográfica específica.

En Andalucía, la alerta amarilla se concentra en la costa de Almería y la costa de Granada, donde se esperan vientos del oeste y suroeste con velocidades entre 50 y 60 kilómetros por hora (fuerza 7). En estas mismas zonas, el oleaje alcanzará alturas de dos a tres metros, afectando principalmente a las actividades náuticas menores.

Además de las alertas marítimas, la comarca gaditana de Grazalema tiene activo un aviso amarillo específico por lluvias que podrían acumular hasta 50 litros por metro cuadrado en un período de 12 horas. Esta precipitación intensa añade una variable de riesgo por inundación repentina en la zona interior de la provincia de Cádiz.

En el litoral de la Comunidad Valenciana, específicamente en Valencia, se mantiene la alerta amarilla por vientos del oeste entre 50 y 60 kilómetros por hora. En la provincia de Alicante, las condiciones son más extremas, con fuertes vientos que generarán rachas de 70 kilómetros por hora, poniendo en riesgo la estabilidad de estructuras ligeras en la playa.

La Región de Murcia mantiene su aviso amarillo en el Altiplano y en la Vega del Segura, donde se prevén rachas de viento del noroeste de hasta 70 kilómetros por hora. Estas ráfagas pueden causar daños en árboles y elementos suspendidos, requeriendo que la población tome medidas preventivas básicas.

Olas y vientos en las Islas Baleares y Cataluña

Las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera experimentan un entorno marítimo desafiante con vientos del oeste y suroeste entre 50 y 60 kilómetros por hora (fuerza 7). En estos archipiélagos, las olas alcanzarán alturas de hasta tres metros, lo que interrumpirá parcialmente la navegación comercial y de recreo.

Advertisement

Cataluña ha activado oficialmente la alerta amarilla en su litoral, afectando específicamente a las provincias de Barcelona, Tarragona y Girona. Esta medida busca prevenir accidentes y garantizar la seguridad de los bañistas y las embarcaciones en la costa mediterránea catalana.

Las condiciones en el litoral catalán incluyen vientos del suroeste, oeste o noroeste con velocidades entre 50 y 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de dos a tres metros. Además, se esperan rachas de viento que superarán los 70 kilómetros por hora, generando un mar embraveado.

Descenso térmico y proyección meteorológica inmediata

Las temperaturas experimentarán una bajada significativa en todas las regiones afectadas debido a la entrada de una masa de aire frío en la península. Este cambio térmico traerá el clima a valores más habituales para esta época del año, rompiendo la tendencia de suavidad previa.

La confluencia de baja temperatura y fuerte viento aumentará la sensación de frío en las zonas costeras, lo que hace que el temporal sea particularmente desagradable para los ciudadanos que deban transitar por la vía pública. Las autoridades recomiendan evitar el acceso a la playa mientras duren las alertas.

Los pronósticos indican que el mar continuará agitado con oleaje alto y viento fuerte en las zonas naranjas durante las próximas 24 a 48 horas. Se espera que la presión atmosférica se estabilice gradualmente, permitiendo la retirada progresiva de las alertas por oleaje alto una vez que la borrasca se desplace hacia el este.

La población debe permanecer atenta a los comunicados oficiales de las autoridades locales y nacionales, ya que las condiciones pueden evolucionar rápidamente con la llegada de nuevas masas de aire. Es fundamental seguir las indicaciones de evacuación si se producen inundaciones repentarias en zonas bajas o derrumbes en litorales inestables.

Los servicios de emergencias están preparados para actuar de inmediato ante cualquier incidente relacionado con el temporal, garantizando la respuesta rápida a llamadas de socorro. La cooperación entre las comunidades autónomas y el gobierno central es esencial para gestionar eficazmente esta crisis meteorológica de gran alcance.