MeteoGalicia activa alerta naranja por mar de fondo y rachas de viento superiores a 100 km/h en Galicia. Las olas superan los cinco metros en la Costa da Morte y las Rías Baixas.

Las autoridades meteorológicas han activado una alerta naranja para la comunidad autónoma de Galicia debido a un potente sistema de bajas presiones que impacta directamente en la franja costera. Este aviso, emitido específicamente para el jueves, establece medidas de precaución ante la combinación de un mar de fondo peligroso y vientos fuertes del suroeste que amenazan con generar daños materiales y dificultar la movilidad marítima.

Condiciones meteorológicas extremas en el litoral

El Instituto Galego de Meteoroloxía, conocido como MeteoGalicia, ha detallado en su boletín oficial que la zona de la Costa da Morte será la más afectada por el oleaje. En esta región específica, junto con el noroeste de A Mariña, se esperan olas que superarán claramente los cinco metros de altura, una condición que exige la suspensión de actividades náuticas recreativas y comerciales en puertos menores.

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Por otra parte, las Rías Baixas también experimentarán un aumento significativo de la agitación marina. En estas aguas, incluidas las cercanías de Pontevedra, las alturas de las olas se proyectan entre cinco y seis metros, lo que implica una situación de riesgo moderado a alto para la navegación de pequeño calibre y las infraestructuras portuarias.

Rachas de viento registradas en puntos estratégicos

El componente de viento del sistema atmosférico ha sido particularmente intenso, con racha máxima registrada de 108,2 kilómetros por hora en la estación de Cedeira a las 4.50 horas. Esta cifra representa el pico más elevado detectado hasta el momento y sitúa a esta localidad en la primera línea de exposición a las fuerzas de la naturaleza.

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Otras estaciones de monitoreo han corroborado la fuerza del fenómeno con datos igualmente significativos. Penedo do Galo, ubicado en Viveiro, registró 101,6 kilómetros por hora a las 5.00 horas, mientras que Serra da Faladoira, en Ortigueira, anotó 89,5 kilómetros por hora a las 4.30 horas. Estos datos confirman la extensión geográfica de la borrasca.

En la zona sur, el puerto de Vigo registró rachas de 87,8 kilómetros por hora a las 6.20 horas, y la estación de A Gándara, en Vimianzo, alcanzó los 83,7 kilómetros por hora a las 2.10 horas. Estos vientos provienen predominantemente del suroeste y mantendrán una intensidad variable durante las primeras horas del día.

Evolución y previsiones para las próximas horas

La dinámica atmosférica prevista indica que la situación comenzará a mejorar gradualmente a medida que avance la jornada. Para las primeras horas, los avisos de viento se mantendrán con intervalos de fuerza 8, lo que equivale a ráfagas de entre 62 y 88 kilómetros por hora, dando paso posteriormente a vientos del suroeste de fuerza 7.

En cuanto al mar, se prevé una atenuación progresiva de la altura de las olas. Las zonas que inicialmente sufrían frentes superiores a los cinco metros irán descendiendo a registros de entre cuatro y cinco metros en algunos tramos del litoral, aunque las condiciones seguirán siendo adversas para la navegación durante todo el periodo de la alerta.

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Los ciudadanos y visitantes deben seguir las recomendaciones de las autoridades locales, evitando acercarse a la orilla en zonas de riesgo y prestando especial atención a las comunicaciones oficiales de Protección Civil. La estabilidad del tiempo retornará solo cuando el sistema de bajas presiones pierda toda su fuerza e integre el océano Atlántico.