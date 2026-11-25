La Aemet advierte de lluvias intensas, nevadas en altura y descenso térmico generalizado en la Península Ibérica para este miércoles, con vientos fuertes en la costa.

La Agencia Estatal de Meteorología ( Aemet) prevé que este miércoles la jornada en España se caracterice por una notable inestabilidad atmosférica y un descenso generalizado de las temperaturas en la mayor parte del territorio nacional. La formación de un sistema de bajas presiones sobre Francia facilita la entrada directa de aire frío sobre la Península Ibérica, lo que intensifica las condiciones invernales y aumenta significativamente la cobertura nubosa en todo el país.

Mapa de lluvia y nieve en la Península

La precipitación será el elemento meteorológico dominante, con lluvia haciendo acto de presencia de manera generalizada en la mitad norte de la Península. Además, se registrarán precipitaciones de forma más aislada en sectores de la meseta sur y en los sistemas montañosos del sureste. Las únicas áreas que quedan completamente al margen de estas lluvias son los litorales de la mitad sur del Mediterráneo, que se mantendrán relativamente secos durante la jornada.

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Las precipitaciones más importantes se concentran en el noroeste, donde la lluvia mantiene un carácter persistente y puede alcanzar una intensidad localmente fuerte. En estas zonas no se descarta la formación de algún chubasco localizado. Esta situación meteorológica obliga a las autoridades y a la ciudadanía a extremar las precauciones ante el volumen acumulado de agua que se espera en la mitad norte del territorio nacional.

Respecto a la nieve, las precipitaciones sólidas se limitarán a las áreas de montaña. La cota de nieve se situará durante la jornada entre los 1.000 y 1.200 metros en los sistemas del centro de España. Por su parte, en la mitad norte, la nieve caerá hasta una franja comprendida entre los 800 y 1.000 metros de altitud. La Aemet destaca específicamente la probabilidad de acumulaciones significativas de nieve en el oeste de la Cordillera Cantábrica, en el norte de la Cordillera Ibérica y en la cadena pirenaica.

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Descenso térmico y viento en el Mediterráneo

Los valores máximos de temperatura experimentan un claro retroceso en prácticamente todo el país debido a la entrada del frente frío. Este descenso térmico es especialmente notable en los interiores del tercio sureste de la Península, donde los termómetros marcan registros considerablemente inferiores a los de días anteriores. Por el contrario, los valores diurnos no sufren variaciones destacadas en el tercio occidental ni en la depresión del Ebro, manteniéndose más estables en esas regiones concretas.

En cuanto a las temperaturas mínimas, la situación presenta matices regionales. Se registran ascensos moderados en el archipiélago balear y en diversos puntos del litoral de la fachada oriental de la Península. Sin embargo, en el resto de la Península y en el archipiélago canario predominan las heladas, especialmente en las zonas de montaña de la mitad norte y de forma puntual en las zonas llanas de la meseta norte.

El viento adquiere un gran protagonismo a lo largo de este miércoles en toda la geografía nacional. Sopla con intensidad moderada de componente oeste en la Península y en Baleares. No obstante, alcanza una intensidad fuerte con rachas en los litorales gallegos, la costa cantábrica, en las áreas costeras del Mediterráneo y en las islas baleares. Las rachas muy fuertes también se hacen notar en los interiores del tercio este peninsular y en los macizos montañosos del centro y norte del país.

Situación específica en las Islas Baleares y Canarias

En las Islas Baleares se observan intervalos nubosos a lo largo del día, acompañados de chubascos ocasionales que pueden afectar a la visibilidad y la movilidad en algunas localidades. Mientras tanto, en Canarias los cielos se presentan nubosos con presencia de precipitaciones en el norte de las islas de mayor relieve. Estas lluvias también se extienden con menor intensidad al resto del archipiélago en forma de intervalos.

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En las Islas Canarias sopla el viento de alisio con intervalos de fuerte intensidad. Las rachas muy fuertes se registran principalmente en las vertientes expuestas a este flujo de aire húmedo. Asimismo, durante las primeras horas de la mañana son frecuentes las nieblas que dificultan la visibilidad en entornos de montaña, en la meseta sur y en la cuenca del Guadalquivir, requiriendo especial atención en las carreteras de interior.