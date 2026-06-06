Alerta máxima en la NASA por grietas y fugas de aire que comprometen la Estación Espacial Internacional

La NASA y Roscosmos investigan un recrudecimiento de las fugas de aire en el módulo Zvezda de la EEI, que llevó a evacuar a la tripulación a la cápsula Dragon. El problema,crónico desde 2019, se agravó tras una operación de carga y ha revelado nuevas fisuras, planteando serias dudas sobre la integridad estructural de la estación.

La NASA ha activado protocolos de alerta tras detectar un preocupante aumento en la cantidad y tamaño de las grietas y fugas de aire en la Estación Espacial Internacional , particularmente en el módulo Zvezda.

La alerta se desató después de que durante una operación de carga rutinaria se registrara un incremento anómalo en la presión del túnel de este módulo, lo que indicó una posible pérdida deaire más acelerada. Ante la gravedad de la situación y como medida preventiva, los astronautas a bordo recibieron la orden de refugiarse en la cápsula Crew Dragon de SpaceX, acoplada a la estación, para garantizar su seguridad en caso de que la fuga se tornara incontrolable.

Aunque posteriormente las operaciones regresaron a la normalidad y el nivel de fuga se estabilizó, la preocupación subsiste porque el módulo Zvezya ya presentaba fisuras desde 2019, y ahora se han identificado nuevas áreas sospechosas en la sección conocida como PrK. Las agencias espaciales rusa (Roscosmos) y estadounidense (NASA) continúan trabajando de manera conjunta con el resto de los socios internacionales para diagnosticar con precisión el origen, la evolución y el impacto real de estas grietas, y para diseñar una estrategia de reparación que garantice la integridad estructural de la estación y la seguridad de la tripulación a largo plazo.

La saga de las fugas en la EEI, un problema recurrente que ha ganado en intensidad recientemente, pone en jaque la fiabilidad de sistemas críticos y añade incertidumbre sobre la vida útil de la plataforma orbital más cara de la historia. Mientras, los ingenieros analizan si la aplicación de un método de reparación por parte del lado ruso, empleado tras la detección de la anomalía, podría haber contribuido a comprometer aún más la estructura de la zona afectada, un supuesto que se suma a la complejidad del incidente.

La comunidad científica y espacial observa con atención cada nuevo dato, consciente de que la EEI, un símbolo de cooperación internacional, afronta uno de sus mayores desafíos de mantenimiento en sus más de dos décadas de operación continua en órbita





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