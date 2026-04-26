Alerta Máxima en la Cena de Corresponsales: Trump Evacuado por Disparos

El presidente Donald Trump fue retirado del escenario durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca tras el estallido de disparos. El Servicio Secreto aseguró al presidente y a otros funcionarios, y un sospechoso ha sido detenido. La cena podría reanudarse, pero la seguridad es la prioridad.

El presidente Donald Trump fue evacuado rápidamente del escenario durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington D.C. el sábado, tras el estallido de disparos.

El Servicio Secreto actuó con rapidez para asegurar al presidente, al vicepresidente J.D. Vance y a los miembros del gabinete, quienes se encuentran a salvo según fuentes cercanas a la situación. El incidente provocó una interrupción inmediata del evento, aunque la presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca anunció que se intentará reanudar el programa en breve.

El presidente Trump, tras ser trasladado a un lugar seguro, expresó su deseo de regresar a la cena, una solicitud a la que el Servicio Secreto se opone por motivos de seguridad. En una publicación en su red social Truth Social, Trump elogió la actuación de las fuerzas del orden, describiéndola como “fantástica, rápida y valiente”, y anunció que el presunto atacante ha sido detenido.

Instó a continuar con el evento, pero se mostró dispuesto a acatar la decisión final de las autoridades. La noche, inevitablemente, será diferente a lo planeado, pero Trump se mostró optimista sobre la posibilidad de retomar la cena en el futuro. El incidente de seguridad evoca recuerdos sombríos del pasado, recordando el intento de asesinato contra el presidente Ronald Reagan en el mismo hotel Washington Hilton hace más de cuatro décadas.

El 30 de marzo de 1981, John Hinckley Jr. disparó a Reagan mientras salía del hotel, causándole heridas graves, incluyendo un disparo que perforó un pulmón y provocó una hemorragia interna severa. La repetición de un incidente de violencia en el mismo lugar ha generado una profunda conmoción y ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los eventos públicos de alto perfil.

Testigos presenciales, como Wolf Blitzer de CNN, describieron escenas de pánico y confusión, relatando cómo fueron rápidamente protegidos por agentes del Servicio Secreto tras escuchar los disparos. Blitzer describió haber estado a pocos pies del atacante mientras disparaba, y cómo él y otros asistentes fueron confinados en los baños de hombres para su seguridad.

La fiscal federal para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, también confirmó haber escuchado disparos y ser evacuada del salón de baile, señalando que el Servicio Secreto tomó el control del hotel y que la alcaldesa de Washington y el jefe interino de la policía se dirigían al lugar. Las autoridades continúan investigando las circunstancias del ataque y asegurando que no haya más amenazas presentes.

Aunque inicialmente se informó sobre la posibilidad de múltiples atacantes, las fuentes indican que solo se ha detenido a un individuo. La presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, Weijia Jiang, solicitó paciencia a los asistentes mientras se recopila más información y se evalúa la posibilidad de reanudar el evento. A pesar de la interrupción, algunos asistentes expresaron su apoyo y aplaudieron la rápida respuesta de las fuerzas del orden.

La seguridad en el hotel Washington Hilton ha sido reforzada significativamente, con un perímetro acordonado y un despliegue masivo de agentes del Servicio Secreto y de la policía local. La situación sigue siendo fluida, y las autoridades se mantienen en alerta máxima para garantizar la seguridad de todos los presentes y prevenir cualquier incidente adicional.

El deseo del presidente Trump de regresar a la cena, a pesar de las recomendaciones del Servicio Secreto, subraya su determinación de no dejarse intimidar por la violencia y de continuar con sus compromisos oficiales. Sin embargo, la prioridad principal sigue siendo su seguridad y la de todos los involucrados





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