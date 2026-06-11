Alerta Global por el Inicio de un Super El Niño y sus Efectos Climáticos Extremos

Científicos advierten que el fenómeno de El Niño ha comenzado oficialmente y podría convertirse en uno de los más intensos de la historia, potenciando el calentamiento global y amenazando la seguridad alimentaria.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, conocida como NOAA , ha confirmado oficialmente el inicio del fenómeno meteorológico El Niño , un evento natural del Océano Pacífico que tiene la capacidad de elevar significativamente las temperaturas globales.

Según los reportes técnicos de la agencia, se han detectado condiciones críticas en el Pacífico ecuatorial, donde las temperaturas de la superficie marina han experimentado un incremento drástico en los últimos meses. Este calentamiento no ha sido un evento aislado, ya que la NOAA también ha observado cambios sustanciales en los patrones de los vientos sobre el Pacífico ecuatorial, lo que demuestra que la atmósfera está respondiendo activamente al calentamiento del océano.

Este anuncio no tomó por sorpresa a la comunidad científica, pues los meteorólogos ya anticipaban esta fase de calentamiento tras la conclusión del patrón La Niña, que es el fenómeno opuesto y tiende a generar un enfriamiento global. Para que se declare oficialmente un episodio de El Niño, las temperaturas en el Pacífico central y tropical deben superar el umbral de 0,5 grados Celsius por encima de la media, marca que ya ha sido sobrepasada con creces en la franja que se extiende desde el Pacífico ecuatorial central hasta el oriental.

Lo que genera una preocupación profunda entre los investigadores es la intensidad proyectada de este episodio. Diversos modelos informáticos sugieren que podríamos estar ante un llamado super El Niño, el cual podría situarse entre los más potentes jamás registrados en la historia moderna.

Para comprender la escala de este riesgo, la ciencia utiliza parámetros específicos: un episodio se considera fuerte cuando la temperatura supera la media en más de 1,5 grados Celsius, y se define como muy fuerte cuando el incremento es superior a los 2 grados. Las previsiones de la NOAA indican que existe una probabilidad del 63 por ciento de que se produzca un evento muy fuerte entre los meses de noviembre y enero, lo que lo pondría al nivel de los hitos climáticos de 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016.

Incluso, algunos modelos europeos del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF) sugieren que las temperaturas en el Pacífico tropical podrían llegar a superar la media en más de 3 grados Celsius antes de que termine el año. Aunque la agencia estadounidense recomienda cautela, advirtiendo que los efectos no son uniformes en todo el planeta, la magnitud de estas cifras inclina la balanza hacia resultados climáticos severos y predecibles en términos de extremos térmicos.

El escenario se vuelve aún más alarmante al considerar que este fenómeno natural ocurre en un planeta que ya sufre un calentamiento acelerado debido a la actividad humana. El profesor Adam Scaife, experto de la Oficina Meteorológica del Reino Unido, ha enfatizado que el calentamiento provocado por el cambio climático actúa como un multiplicador de los efectos de El Niño.

Esto significa que las temperaturas reales en las regiones afectadas podrían alcanzar niveles sin precedentes, ya que el fenómeno libera hacia la atmósfera el calor almacenado en el océano, elevando la temperatura global del aire en aproximadamente 0,2 grados Celsius. Los datos recientes son reveladores: el año 2024 fue el más cálido registrado hasta la fecha, impulsado por un El Niño que no fue especialmente intenso, y el 2025 se posicionó como el tercer año más caliente a pesar de la influencia enfriadora de La Niña.

En consecuencia, se prevé que entre finales de este año y el 2027 el mundo registre temperaturas extremas que podrían desestabilizar el suministro global de alimentos, afectar gravemente las economías agrícolas y provocar alteraciones climáticas prolongadas. La combinación de un super El Niño con la crisis climática actual plantea un desafío sistémico para la seguridad alimentaria y la estabilidad ambiental a escala mundial





bbcmundo / 🏆 23. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

El Niño Cambio Climático NOAA Calentamiento Global Meteorología

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Andrés Iniesta: de la gloria en Sudáfrica 2010 al inicio como entrenador en 2026El icónico mediocampista español Andrés Iniesta anunció su retiro como futbolista profesional en octubre de 2024, tras una brillante carrera que incluye el gol de la final del Mundial 2010 y más de cuarenta títulos. Poco después, comenzó su formación como entrenador y ya tiene su primer destino: el Gulf United de Emiratos Árabes Unidos. Este texto repasa su trayectoria, desde su nacimiento en Fuentealbilla hasta su consolidación como leyenda del Barcelona y la selección, y su transición al banquillo, en un momento en que España proyecta su futuro hacia el Mundial 2026 con figuras emergentes como Lamine Yamal.

Read more »

Jefferies alerta del riesgo de burbuja en una tecnológica europeaLa complacencia mostrada por el mercado en medio del rally bursátil impulsado por la IA está dando paso a dosis crecientes de cautela. El dato muy superior a lo esperado de...

Read more »

Jefferies alerta del riesgo de burbuja en una tecnológica europeaLa complacencia mostrada por el mercado en medio del rally bursátil impulsado por la IA está dando paso a dosis crecientes de cautela. El dato muy superior a lo esperado de...

Read more »

Crisis de Vivienda en España: El Alarmante Análisis de Niño Becerra sobre el Acceso al HogarEl economista Niño Becerra advierte que la combinación de salarios precarios y el encarecimiento inmobiliario podría retrasar la compra de una vivienda hasta los 52 años para algunos ciudadanos.

Read more »