Alerta en los Mercados de Predicción: Acusaciones por Uso de Información Privilegiada Sacuden la Industria

La detención de un militar estadounidense por apostar sobre la captura de Maduro revela una creciente preocupación por el uso de información confidencial para obtener ganancias en los mercados de predicción, una industria multimillonaria en expansión.

La reciente detención de Gannon Ken Van Dyke, un sargento maestro de fuerzas especiales de EE. UU. , ha puesto de manifiesto una preocupante tendencia en el mundo de los mercados de predicción : el uso de información privilegiada para obtener ganancias ilícitas.

Van Dyke, acusado de aprovechar su conocimiento de la redada para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro, habría obtenido alrededor de 400.000 dólares en beneficios a través de apuestas en Polymarket, un mercado de predicción offshore. Este caso marca un hito, siendo el primero conocido de acusaciones formales por parte de autoridades estadounidenses relacionadas con el uso de información privilegiada en este tipo de mercados, una industria en auge que permite apostar sobre una amplia gama de eventos, desde conflictos bélicos hasta resultados políticos y deportivos.

La actividad sospechosa en los mercados de predicción no se limita al caso de Maduro. Informes recientes han revelado patrones similares en relación con otros eventos geopolíticos de gran envergadura. CNN ha documentado cómo un operador en Polymarket acumuló cerca de un millón de dólares en 2024 gracias a apuestas precisas y oportunas sobre posibles ataques militares de EE. UU. e Israel contra Irán, incluso antes de que se iniciara el conflicto actual.

Además, se detectaron cuentas recién creadas que apostaron fuertemente por un alto el fuego entre EE. UU. e Irán poco antes del anuncio oficial por parte de Trump. En Israel, dos personas, incluido un reservista militar, fueron arrestadas bajo sospecha de utilizar información clasificada para realizar apuestas relacionadas con Irán.

Estos incidentes plantean serias interrogantes sobre la seguridad de la información y la posibilidad de que individuos en posiciones de poder exploten su conocimiento para manipular los mercados y obtener beneficios personales. La problemática se extiende también a otros ámbitos, como la política y el entretenimiento. Kalshi, otro importante mercado de predicción, suspendió a tres candidatos al Congreso por “uso de información privilegiada política”, al apostar sobre sus propias contiendas electorales.

Aunque la empresa no remitió estos casos a la justicia, expertos legales sugieren que esta práctica podría no ser ilegal. Casos similares se han registrado con candidatos a gobernador y, sorprendentemente, incluso con figuras del mundo del espectáculo. The Wall Street Journal informó sobre apuestas oportunas relacionadas con el anuncio del compromiso de Taylor Swift, mientras que Kalshi suspendió y multó a un empleado de MrBeast por operar en mercados relacionados con el streamer, obteniendo ganancias de 5.400 dólares.

El auge de estos mercados, impulsado por una intensa publicidad y acuerdos con grandes medios de comunicación, ha generado un debate sobre su legitimidad y los riesgos asociados, incluyendo la mercantilización de eventos críticos y el potencial aumento de la adicción al juego, especialmente entre los jóvenes. Los defensores argumentan que fomentan el flujo libre de información y ofrecen datos de opinión pública más precisos, mientras que los detractores denuncian su naturaleza especulativa y la posibilidad de que se utilicen para fines poco éticos





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