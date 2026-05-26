Alerta en la rambla del Poyo y en el barranco de Horteta

El presidente de la Diputación, Vicente Mompó, y el diputado provincial Avelino Mascarell fueron alertados de la situación en el barranco de Horteta y la cabecera de la rambla del Poyo, respectivamente, por alcaldesas del PP. La reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) falló en tomar decisiones para alertar a la población.

El presidente de la Diputación, Vicente Mompó, fue alertado de la situación en el barranco de Horteta, y el diputado provincial Avelino Mascarell de la cabecera de la rambla del Poyo , ambos por alcaldesas del PP. Funcionarios de la Diputación de Valencia decidieron cerrar ante la alerta por las previsiones de Aemet sin consultar a los políticos.

Detalle de la llamada de la alcaldesa de Torrent al secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso (segundo por la izquierda en la imagen). Hasta tres participantes en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, fueron alertados directamente del desbordamiento de la rambla del Poyo, tanto en cabecera como en uno de sus barrancos tributarios más importantes.

Se trata de Emilio Argüeso, secretario autonómico de Emergencias; Vicente Mompó, presidente de la Diputación de Valencia, y del diputado provincial de Bomberos, Avelino Mascarell, todos ellos cargos del PP. Todos ellos recibieron llamadas de dos alcaldesas populares advirtiendo sobre la situación sobre el terreno una hora antes del envío del Es-Alert a los móviles de la población. Así se desprende de las declaraciones testificales de la exalcaldesa de Chiva, Amparo Fort, Los avisos a los tres participantes en el Cecopi refuerzan la tesis de la poca agilidad de la desastrosa reunión, celebrada en el Centro de Emergencias de l'Eliana, a la hora de tomar decisiones para alertar a la población.

También cuestiona la supuesta falta de información sobre el desbordamiento del barranco del Poyo que ha esgrimido el PP para responsabilizar a organismos estatales que ni siquiera tenían encomendada la gestión de la emergencia, tales como la Aemet o la Confederación Hidrográfica del Júcar. Por un lado, la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha desvelado ante la jueza de la dana que llamó por teléfono a Emilio Argüeso, secretario autonómico de Emergencias, para alertar sobre la situación en el barranco de la localidad, tributario de la rambla del Poyo, y comunicarle también que había una víctima mortal.

La llamada, según ha podido confirmar este diario cruzando el número de teléfono móvil de Folgado y la lista de comunicaciones de Argüeso que consta en el sumario, se produjo a las 19.10 (una hora antes del Es-Alert) y duró dos minutos y cuatro segundos. Fuentes presentes en el Cecopi aseguran que Emilio Argüeso no expuso en la reunión el contenido de la llamada de la alcaldesa de Torrent.

El aludido, consultado por elDiario.es, ha declinado aportar su versión de los hechos. Tras la declaración de Folgado, la jueza ha acordado en una providencia el cotejo de las llamadas del móvil de la primera edil y le ha ofrecido la posibilidad de aportar los mensajes sobre la emergencia conservados en su terminal telefónico. Por su parte, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, también fue alertado por la alcaldesa de Torrent del desbordamiento del barranco de Horteta.

Amparo Folgado presenció cómo el barranco bajaba “con olas” hacia la confluencia “brutal” con el Poyo, según ha dicho ante la jueza. Mompó: ‘¡Queréis enviar el mensaje de una puta vez! ’ Vicente Mompó, por su parte, fue uno de los participantes en el Cecopi que con más ahínco —y sin éxito— pidió que se enviara rápidamente el Es-Alert.

Según el acta de la declaración, Mompó aseguró que no sabía si se habló en la reunión del Cecopi sobre la situación en Torrent y dijo que, en todo caso, si no se aluyó a la comarca de l'Horta Sud fue porque “los técnicos no vieron el gran peligro” que se avecinaba. Fuentes de la Diputación de Valencia se mantienen en la misma versión que dio Mompó ante la jueza.

Un tercer participante en el Cecopi fue advertido del desbordamiento de la cabecera de la rambla del Poyo. La entonces alcaldesa de Chiva, Amparo Fort, avisó por teléfono al diputado provincial de Bomberos, Avelino Mascarell, de que el barranco en la localidad, cabecera de la rambla del Poyo, había inundado “absolutamente todo”.

La comunicación, según se desprende de la lista cotejada de llamadas del móvil de Mascarell, se produjo a las 18.55, más de una hora antes de que se enviara el Es-Alert. Tres minutos después de la llamada de la alcaldesa a Mascarell, una de las reporteras de À Punt que cubría para el programa vespertino la situación sobre el terreno, Alba Campos, informaba en directo en la cadena autonómica del impactante desbordamiento en Chiva.

El rótulo de la cadena pública alertaba con claridad: ‘El barranco del Poyo baja con fuerza desde el nacimiento’





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