Alerta en Europa: Riesgo de escasez 'sistémica' de combustible para aviones por crisis en Ormuz

El sector aéreo europeo advierte sobre una posible escasez de combustible para aviones si no se reabre el estrecho de Ormuz en las próximas semanas. El aumento de precios y la inestabilidad geopolítica amenazan la conectividad aérea y las economías dependientes del turismo.

Los aeropuertos europeos se enfrentan a una situación crítica en relación con el suministro de combustible para aviones, con la posibilidad de una escasez 'sistémica' de queroseno si el estrecho de Ormuz no se reabre completamente en las próximas tres semanas.

Esta advertencia, proveniente del sector, se basa en la preocupación por el agotamiento de las reservas de combustible para aviones, tal como lo ha indicado ACI Europe, la organización que representa a los aeropuertos de la UE, según informa el Financial Times. La situación se agrava por el impacto de la actividad militar en la región, que está ejerciendo una presión adicional sobre los suministros existentes. ACI Europe ha enviado una carta al comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, expresando la creciente preocupación del sector aeroportuario y la necesidad de una supervisión y actuación proactivas por parte de la UE. La carta advierte que, de no reanudarse el paso por el estrecho de Ormuz de manera significativa y estable en el plazo indicado, la escasez de combustible para aviones se convertirá en una realidad para la UE. La proximidad de la temporada alta de verano, que es crucial para el sector turístico y muchas economías, intensifica aún más estas preocupaciones, dada la dependencia del transporte aéreo. \La situación se asemeja a la experimentada en algunos países asiáticos, como Vietnam, que han tenido que racionar el combustible para aviones debido a la escasez. Si bien Europa aún no ha sufrido una escasez generalizada, los precios del combustible se han duplicado, lo que ha llevado a las aerolíneas a advertir sobre posibles cancelaciones de vuelos. A pesar del anuncio de un alto el fuego temporal en la guerra con Irán, los precios mundiales del petróleo se han mantenido altos. Según Argus Media, los precios de referencia del combustible para aviones en el noroeste de Europa alcanzaron los 1.573 dólares por tonelada el jueves, un aumento considerable en comparación con los aproximadamente 750 dólares por tonelada antes del conflicto. Las aerolíneas europeas aseguran tener suficiente combustible para varias semanas, pero los proveedores no pueden garantizar las entregas para el mes de mayo. A esto se suma que, el fin de semana pasado, cuatro aeropuertos italianos impusieron restricciones al combustible debido a una interrupción en el suministro de un proveedor clave, aunque la escasez no estaba directamente relacionada con el Estrecho de Ormuz, que es la ruta de tránsito de aproximadamente el 40% del suministro mundial de combustible para aviones. Ante esta situación, ACI Europe ha solicitado un seguimiento coordinado del suministro en toda la UE, destacando la necesidad de un sistema para mapear, evaluar y supervisar la producción y disponibilidad de combustible. \La falta de suministro podría tener graves consecuencias, interrumpiendo las operaciones aeroportuarias y la conectividad aérea, con repercusiones económicas significativas para las comunidades afectadas y para Europa en su conjunto. El aumento del precio del combustible ha llevado a las aerolíneas a tomar medidas para reducir costos y evitar pérdidas. Delta Air Lines, por ejemplo, anunció una reducción del 3,5% en su capacidad, incluyendo algunos vuelos entre semana y nocturnos, proyectando un gasto adicional de 2.000 millones de dólares en combustible entre abril y junio. Air New Zealand también ha recortado vuelos, y la aerolínea polaca Lot está reduciendo sus servicios menos populares y anticipa un aumento en los precios de los billetes. La situación actual pone de manifiesto la vulnerabilidad del sector aéreo y la necesidad de una gestión eficaz del suministro de combustible, especialmente en un contexto geopolítico inestable





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