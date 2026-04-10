Alerta en Europa: Escasez de combustible para aviones amenaza la temporada alta por tensiones en Ormuz

El sector aeroportuario europeo advierte sobre una inminente escasez de combustible para aviones debido a las tensiones geopolíticas en el estrecho de Ormuz. Se temen interrupciones en el transporte aéreo y graves repercusiones económicas si no se restablece el suministro en las próximas semanas.

Los aeropuertos europeos se enfrentan a una situación crítica en cuanto al suministro de combustible para aviones, advirtiendo sobre una escasez 'sistémica' si la reapertura del estrecho de Ormuz no se produce en las próximas tres semanas.

La Asociación de Aeropuertos de Europa (ACI Europe), que representa a los aeropuertos de la Unión Europea, ha expresado su preocupación por el agotamiento de las reservas de combustible y la creciente presión ejercida sobre el suministro, en parte debido al impacto de la actividad militar en la demanda. A través de una carta dirigida al comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, la organización solicita una supervisión y actuación proactivas por parte de la UE, enfatizando la urgencia de la situación ante la proximidad de la temporada alta de verano, periodo en el que el transporte aéreo impulsa significativamente el sector turístico, crucial para muchas economías europeas. La carta advierte que, de no normalizarse el tránsito por el estrecho de Ormuz de manera estable y considerable en las próximas tres semanas, la escasez de combustible para aviones se convertirá en una realidad para la UE. La preocupación se intensifica al considerar que algunos países asiáticos, como Vietnam, ya han comenzado a racionar el combustible para aviones, mientras que, hasta el momento, Europa no ha sufrido una carencia generalizada, aunque los precios del combustible se han duplicado y las aerolíneas han alertado sobre posibles cancelaciones de vuelos. \A pesar del anuncio de un alto el fuego de dos semanas en la guerra con Irán, anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump, los precios mundiales del petróleo se han mantenido en niveles elevados. Según la agencia de información de precios Argus Media, los precios de referencia del combustible para aviones en el noroeste de Europa cerraron el jueves en 1.573 dólares por tonelada, contrastando con los aproximadamente 750 dólares por tonelada previos al conflicto. Si bien las aerolíneas europeas afirman contar con combustible suficiente para varias semanas, los proveedores no pueden garantizar las entregas para el mes de mayo. La situación se ha visto agravada por incidentes recientes, como las restricciones impuestas por cuatro aeropuertos italianos el fin de semana pasado debido a la interrupción del suministro de un proveedor clave, aunque esta escasez no estaba directamente relacionada con el estrecho de Ormuz, una ruta vital que facilita el tránsito de aproximadamente el 40% del suministro mundial de combustible para aviones. ACI Europe ha solicitado un seguimiento coordinado del suministro a nivel de la UE para ayudar al sector a gestionar la situación. La organización lamenta la falta de un mapeo, evaluación y monitorización a nivel europeo de la producción y disponibilidad de combustible, lo cual dificulta la respuesta ante una crisis. \La gravedad de la situación radica en las potenciales consecuencias de una escasez sistémica de combustible, que podría perturbar gravemente las operaciones aeroportuarias y la conectividad aérea, con repercusiones económicas significativas para las comunidades afectadas y para toda Europa. Ante esta situación, las aerolíneas ya han comenzado a tomar medidas para mitigar el impacto del aumento de los precios del combustible, que han vuelto algunas rutas no rentables. Delta Air Lines anunció esta semana una reducción del 3,5% en su capacidad, incluyendo la eliminación de algunos vuelos entre semana y nocturnos, y prevé un gasto adicional de 2.000 millones de dólares en combustible entre abril y junio. Air New Zealand también ha recortado algunos vuelos debido al incremento del precio del combustible, y la aerolínea polaca Lot planea eliminar algunos de sus servicios menos populares, además de prever un aumento en el precio de los billetes. Estas acciones reflejan la creciente presión sobre las aerolíneas, que buscan equilibrar la rentabilidad con la necesidad de mantener su servicio. La situación actual subraya la vulnerabilidad del sector aéreo ante las fluctuaciones de los precios del combustible y la importancia de garantizar un suministro estable y eficiente





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