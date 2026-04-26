Alerta de Seguridad en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca: Trump Evacuado Tras Disparos

Un incidente de seguridad durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca obligó a la evacuación del presidente Donald Trump. Un individuo armado fue detenido tras un enfrentamiento con el Servicio Secreto, durante el cual un agente resultó herido.

La cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca se vio interrumpida por un incidente de seguridad de alto nivel el sábado por la noche.

El presidente Donald Trump, quien asistía al evento por primera vez, fue evacuado rápidamente por el Servicio Secreto tras escucharse disparos cerca de un puesto de control de seguridad. El incidente provocó el pánico entre los asistentes, quienes se vieron obligados a tirarse al suelo mientras los agentes de seguridad y las fuerzas policiales respondían a la amenaza.

Según las primeras informaciones, un individuo armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos intentó acceder a la zona restringida, siendo interceptado por el Servicio Secreto. Durante el enfrentamiento, un agente del Servicio Secreto recibió un disparo, pero afortunadamente, el chaleco antibalas que portaba evitó lesiones graves. El sospechoso, descrito por Trump como un 'lobo solitario', fue detenido y trasladado a un hospital para evaluación.

Las autoridades han iniciado una investigación exhaustiva para determinar los motivos del ataque y evaluar posibles amenazas adicionales. El presidente Trump, en una rueda de prensa improvisada en la Casa Blanca, elogió la rápida y valiente actuación del Servicio Secreto y las fuerzas policiales, destacando su profesionalismo y dedicación a la seguridad nacional. Subrayó que este incidente no es aislado, recordando intentos anteriores contra su vida en Butler, Pensilvania, y Palm Beach, Florida.

En un llamado a la unidad nacional, Trump instó a todos los estadounidenses a renovar su compromiso con la resolución pacífica de las diferencias. El jefe interino de la Policía Metropolitana de DC, Jeff Carroll, confirmó que el individuo irrumpió en el puesto de control armado y que se produjo un intercambio de disparos.

La fiscal federal del distrito de Columbia, Janine Pirro, anunció que el acusado enfrentará cargos por uso de un arma de fuego durante un delito violento y agresión a un agente federal. Se anticipan cargos adicionales a medida que avance la investigación. Trump anunció en su red social Truth Social que el evento se reprogramará en un plazo de 30 días, asegurando que la Primera Dama, el Vicepresidente y los miembros del Gabinete se encuentran a salvo.

El Servicio Secreto, en coordinación con el Departamento de Policía Metropolitana, continúa investigando el incidente y evaluando la seguridad en la zona. Este evento ha generado una gran conmoción en Washington DC y ha puesto de manifiesto la importancia de la seguridad presidencial y la necesidad de medidas de protección robustas





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