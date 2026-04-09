Alerta de la Guardia Civil: Peligros de la oruga procesionaria y cómo actuar

La Guardia Civil alerta sobre los riesgos para la salud asociados a la oruga procesionaria, un insecto que aparece en primavera. Se detallan medidas de prevención y qué hacer en caso de contacto, incluyendo recomendaciones médicas.

Comienza la primavera y, con ella, regresa uno de los peligros más subestimados de la naturaleza. No se trata del polen ni tampoco de las lluvias, que a menudo seguirán empañando la temperatura agradable que se puede disfrutar en estos meses. Hablamos de la oruga procesionaria , una amenaza silenciosa pero real para la salud pública . Este insecto, con su característico color pardo y apariencia peluda, rara vez supera los cuatro centímetros de longitud.

Su tamaño es engañoso, ya que esconde en su interior una serie de riesgos significativos para quienes se cruzan en su camino, especialmente durante paseos por parques o zonas arboladas. La procesionaria, conocida científicamente como Thaumetopoea pityocampa, anida en lo alto de los pinos durante los meses más fríos. Allí, se desarrolla y crece hasta que llega el buen tiempo, generalmente entre febrero y abril. Es en este periodo cuando desciende de los árboles para completar su ciclo biológico, buscando tierra caliente y húmeda donde formar su crisálida y, finalmente, convertirse en mariposa durante el verano. Esta migración, que adopta la forma de una procesión en fila india, le da su nombre popular y es un espectáculo que, aunque curioso, esconde un peligro latente.\La Guardia Civil, a través de su perfil oficial en la red social X, ha emitido alertas sobre la aparición de la procesionaria, recordando que este insecto representa un peligro considerable para la salud de adultos, niños y mascotas, así como para cualquier persona que entre en contacto con ella. El contacto con los pelos urticantes de la oruga puede desencadenar reacciones alérgicas inmediatas y, en algunos casos, muy graves. La dermatitis urticante, caracterizada por picor intenso, inflamación y, en situaciones más severas, problemas respiratorios, es una consecuencia común. El usuario @guardiacivil, en sus comunicaciones, subraya la importancia de la precaución: “Mucho ojo en tus paseos”. La publicación también alerta sobre la llegada de la época en que las orugas descienden al suelo y el peligro que esto conlleva: “En abril, las orugas procesionarias bajan al suelo. Un simple contacto puede ser fatal”. La prevención es fundamental. Se recomienda evitar el contacto directo con las orugas y, si se avista una fila de estas en parques o bosques, se aconseja no acercarse ni pisarlas, ya que los pelos urticantes se dispersan fácilmente. En caso de encontrarse con una procesión, se debe rodear a las orugas y continuar el camino, siempre prestando atención al entorno.\Si, a pesar de las precauciones, se produce contacto con la oruga procesionaria, es crucial actuar con rapidez y eficacia. El primer paso es lavar la zona afectada con abundante agua y jabón para eliminar cualquier resto de los pelos urticantes. Posteriormente, se deben retirar los pelos restantes utilizando cinta adhesiva, aplicándola suavemente sobre la piel. Se recomienda buscar atención médica de inmediato si aparecen ampollas visibles, dificultad para respirar o cualquier otro síntoma alarmante. Es fundamental evitar rascarse la zona afectada, ya que esta acción puede romper los pelos y liberar más toxinas, agravando la reacción alérgica. Los expertos sugieren aplicar frío local para aliviar el picor y reducir la inflamación, así como el uso de cremas antihistamínicas o con corticoides, siempre bajo supervisión médica. Ante una reacción grave, que puede manifestarse con fiebre, problemas respiratorios o inflamación en la cara, es imprescindible seguir las indicaciones de la Guardia Civil y acudir a urgencias de manera inmediata. La prevención, el conocimiento y la actuación rápida son claves para minimizar los riesgos y proteger la salud ante la amenaza de la oruga procesionaria





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