Alerta de Escasez de Combustible de Avión en Europa: Riesgos y Respuestas del Sector

La Agencia Internacional de Energía advierte de posible escasez de combustible de avión en Europa en las próximas seis semanas debido a la crisis en Oriente Próximo. Aerolíneas como Lufthansa, KLM y Volotea ya toman medidas, mientras la Comisión Europea monitorea la situación.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) ha lanzado una seria advertencia sobre la posibilidad de que varios países europeos se enfrenten a una escasez de combustible para aviones en las próximas seis semanas. Esta previsión depende directamente de la capacidad de Europa para asegurar importaciones suficientes desde los mercados internacionales, que deberán compensar la significativa disminución del suministro procedente de Oriente Próximo .

Históricamente, la región asiática ha sido fundamental para el abastecimiento europeo, representando hasta ahora el 75% de las importaciones netas de combustible para aviones del continente. La inquietud por la posible falta de combustible se intensifica considerablemente al coincidir con el inicio de la temporada alta de viajes de verano, un periodo de alta demanda para las aerolíneas. Además, la incertidumbre sobre la resolución del conflicto en Oriente Próximo agrava la situación, ya que se prevé que continúe el incremento del precio del queroseno, un componente esencial para la aviación. En este contexto, la Comisión Europea ha declarado públicamente que, hasta el momento, no existen indicios de una escasez de combustible en la Unión Europea, ni tampoco en el sector aéreo. No obstante, la Comisión ha reconocido la posibilidad de que las aerolíneas se enfrenten a dificultades de abastecimiento en un futuro cercano si la crisis en Oriente Próximo persiste y se mantiene el cierre del estrecho de Ormuz, una ruta comercial vital. El sector aéreo europeo, representado por el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), ya había transmitido su preocupación la semana pasada a Bruselas mediante una carta, alertando sobre el riesgo de escasez de queroseno en un plazo de tres semanas si la crisis de Oriente Próximo no encontraba una solución. Ante esta perspectiva, diversas aerolíneas ya están implementando medidas para mitigar los efectos del conflicto y la volatilidad del mercado. Un ejemplo claro es Lufthansa, que ha anunciado el cese de operaciones de su filial CityLine y la retirada de seis aeronaves, entre otras acciones estratégicas. De manera similar, KLM ha comunicado que reducirá su operativa en 160 vuelos durante el mes de mayo, tanto con origen como con destino al aeropuerto de Schipol en Ámsterdam. La aerolínea española Volotea, por su parte, ha decidido aplicar un recargo de hasta 14 euros por persona y vuelo. Esta medida busca asegurar la estabilidad operativa de la compañía y minimizar el impacto de las fluctuaciones en un entorno global en constante cambio. Ryanair ha manifestado su previsión de que las aerolíneas probablemente trasladarán el aumento de los costes del combustible a los billetes de avión, resultando en tarifas más elevadas para la temporada de verano. La situación actual exige una monitorización constante de la evolución del conflicto, las decisiones geopolíticas y la capacidad de los mercados internacionales para adaptarse a las nuevas cadenas de suministro de combustible de aviación, con el fin de evitar disrupciones significativas en el transporte aéreo europeo. La interconexión de la economía global y la dependencia de rutas de suministro específicas hacen que la crisis en Oriente Próximo tenga ramificaciones directas y potencialmente severas para la conectividad aérea de Europa. La AIE subraya la importancia de la diversificación de fuentes de suministro y la exploración de alternativas a corto y medio plazo para garantizar la resiliencia del sector. La transición energética y el desarrollo de combustibles sostenibles para la aviación, aunque importantes a largo plazo, no ofrecen soluciones inmediatas a la crisis actual. La prioridad inmediata es asegurar el flujo de queroseno convencional para mantener las operaciones aéreas en funcionamiento durante la crucial temporada de verano, evitando así un impacto económico y social de gran envergadura. La colaboración entre gobiernos, organismos internacionales y el sector privado será fundamental para gestionar esta crisis y sentar las bases para un futuro más estable y predecible en el abastecimiento de combustible para aviación. Las advertencias emitidas por la AIE y el ACI sugieren que las próximas semanas serán un periodo crítico para la planificación y la ejecución de estrategias de mitigación en el sector aéreo europeo, y que las decisiones tomadas ahora tendrán un impacto duradero en la viabilidad y la accesibilidad de los viajes aéreos en el continente





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