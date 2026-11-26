El fenómeno El Niño intensifica las mareas en la costa de Estados Unidos, forzando evacuaciones en California y alertando por inundaciones extremas en condados clave.

La costa de Estados Unidos ha sido declarada en alerta máxima debido a una serie de mareas altas que están afectando directamente a California. Este fenómeno climático, intensificado por la presencia de El Niño, ha provocado un oleaje considerable en diversas zonas del estado, incluyendo La Jolla, Santa Bárbara, Los Ángeles y la Bahía de San Francisco. En estas áreas, el nivel del mar ha alcanzado cifras históricas, superando los 2,5 metros en la semana actual y rozando un récord histórico registrado en 1983.

El Servicio Meteorológico Nacional emite alertas

El Servicio Meteorológico Nacional ha previsto inundaciones costeras de carácter extremo en los condados de Orange y San Diego. La agencia ha advertido sobre una tormenta costera que afectará tanto a la costa este como a la oeste del país. Esta tormenta provocará vientos intensos, lluvias torrenciales e inundaciones costeras de gran magnitud. Se espera que una serie de tormentas en el Pacífico afecte la costa oeste, desde California hasta el estado de Washington.

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Evacuaciones obligatorias en Humboldt y Santa Cruz

Las autoridades han emitido avisos de evacuación en los condados de Humboldt y Santa Cruz debido al riesgo inminente. En California, el condado de Humboldt, ubicado a más de 320 kilómetros al norte de San Francisco, ha reportado la segunda marca más alta documentada en esa estación. Esta situación obligó a las autoridades a ordenar la evacuación de la comunidad costera hasta nuevo aviso. Las medidas se aplican a localidades situadas a lo largo de la carretera del litoral, ante el pronóstico de nuevas crecidas del nivel del mar emitida por NWS.

Clausura de playas y daños materiales en Pacifica

Las autoridades han cerrado playas debido al fuerte oleaje que se prevé para los próximos días. En la ciudad de Pacifica, al sur de San Francisco, ya se han reportado daños materiales. Las autoridades han recomendado a los residentes y turistas que eviten las zonas costeras y que sigan las instrucciones de las agencias locales de emergencias para garantizar su seguridad ante la subida del nivel del mar.

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Impacto en el tráfico aéreo vísperas de Acción de Gracias

La tormenta coincide con el tráfico aéreo más alto en 16 años en vísperas del Día de Acción de Gracias. Este crono lógico crea una situación compleja para los viajeros que intentan regresar a sus hogares para las celebraciones. Las autoridades aéreas han informado sobre posibles retrasos y cancelaciones de vuelos debido a las condiciones meteorológicas adversas.

Perspectivas para la próxima semana

Se espera que las condiciones meteorológicas adversas persistan durante la próxima semana. Las nevadas en zonas montañosas, los vientos fuertes y las inundaciones costeras seguirán siendo un desafío para las autoridades locales. Los residentes en las áreas afectadas deben permanecer informados a través de los canales oficiales y prepararse para cualquier eventualidad. La situación continúa evolucionando y se recomienda precaución extrema.